¿Ya escuchó “Te Olvido (La La)”? Así fue el regreso de Selena Gómez al español junto a Becky G

Selena Gómez, Becky G y Benny Blanco presentaron este viernes, 31 de julio, “Te Olvido (La La)”, la primera colaboración oficial entre las dos artistas y que hace parte de Hermoso, el próximo álbum del reconocido productor estadounidense, Benny Blanco y actual esposo de Selena Gómez. El lanzamiento tiene su propio videoclip grabado en Los Ángeles y ya está disponible en las principales plataformas digitales.
El sencillo es el tercer adelanto del cuarto trabajo de estudio de Benny Blanco, cuyo estreno está previsto para el 14 de agosto. A diferencia de sus producciones anteriores, el productor apuesta esta vez por una propuesta inspirada en la cumbia y otros sonidos latinos, una exploración que, según ha contado, responde a la influencia que tuvo la música en español durante su infancia.
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“Crecí en una zona con una gran población latina, así que esa música me ha rodeado desde que era niño”, explicó Blanco en una entrevista con El País al referirse al origen de Hermoso, un álbum de ocho canciones que rinde homenaje a ese vínculo con la cultura hispana. Antes de este lanzamiento, el productor ya había presentado los sencillos “Degenere”, junto a Myke Towers, y “Joven y Salvaje”, con Bb Trickz.
”Te Olvido (La La)” combina bases de cumbia mexicana con elementos de pop latino y ritmos urbanos. La letra gira alrededor de una relación de incertidumbre y falta de compromiso, en la que la protagonista exige claridad para decidir si continúa o deja atrás esa historia.