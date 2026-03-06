Entrenador del Crystal Palace reveló detalles poco alentadores sobre la lesión de Daniel Muñoz: ¿podría perderse el Mundial?

El lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, encendió las alarmas tanto en su club como en el entorno nacional tras abandonar prematuramente el compromiso entre Crystal Palace y Tottenham, correspondiente a la jornada 29 de la Premier League.
Le puede interesar: Nuevo susto para Colombia: Daniel Muñoz abandonó lesionado el partido contra el Tottenham Hotspur
Muñoz solo pudo disputar 15 minutos del encuentro antes de ser reemplazado por Nathaniel Clyne, dejando un ambiente de preocupación e incertidumbre a menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.
Luego de ser estrictamente valorado por el personal médico del club inglés, el entrenador austriaco del Crystal Palace, Oliver Glasner, reveló este viernes 6 de marzo nuevos detalles, poco alentadores, sobre la situación actual del jugador antioqueño de 29 años.