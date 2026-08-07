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Arranca la Vuelta a Colombia: 153 pedalistas desafían, desde este sábado, el terreno nacional

La edición 76 de la Vuelta comienza este sábado en Neiva y terminará en Medellín el 16 de agosto.

  • El pelotón de la Vuelta a Colombia afrontará nueve días de competencia por carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El pelotón de la Vuelta a Colombia afrontará nueve días de competencia por carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

07 de agosto de 2026
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La alta montaña volverá a ser el gran juez de la Vuelta a Colombia, como ha sido tradición en la carrera más importante del calendario nacional. Sin embargo, antes de llegar a los grandes ascensos, el intenso calor y el constante terreno quebrado de las primeras jornadas podrían comenzar a seleccionar el grupo de aspirantes al título general.

Así lo considera el entrenador antioqueño Gabriel Jaime Vélez, director del Team Sistecrédito, escuadra que tendrá como principal carta a Wilson Peña, tercero en las ediciones de 2023 y 2025.

“Desde el primer día hay que estar alerta y se podrían tener sorpresas”, advirtió el estratega.

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El gran favorito para conquistar la edición 76 de la competencia es el cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las dos últimas ediciones con el NU Colombia, equipo que además contará con corredores de amplia trayectoria como los primos Sergio Luis y Sebastián Henao, el experimentado Javier Jamaica y una nómina que llega con nivel tras su reciente gira por Europa.

“Sabemos que por la calidad del grupo y por el respaldo de la marca siempre seremos uno de los equipos llamados a pelear la carrera. Asumimos esa responsabilidad con respeto. Tenemos líderes como Contreras y Jamaica. Será una Vuelta exigente, con mucho calor, etapas largas y una montaña que marcará las diferencias. Creo que será una carrera disputada y entretenida”, señaló Sergio Luis.

La cita comenzará este sábado con una exigente jornada de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito y concluirá el 16 de agosto en Medellín, después de nueve días y un recorrido total de 1.473 kilómetros.

En total participarán 153 corredores de 22 equipos, seis de ellos extranjeros. El lote estará conformado por 104 ciclistas élite y 49 sub-23, quienes recorrerán carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.

El Sifón, decisivo

Aunque el recorrido presenta dificultades desde el comienzo, Vélez considera que los primeros cuatro días serán determinantes para llegar con opciones a la quinta fracción, considerada la etapa reina.

“La Vuelta a Colombia es demasiado dura; para mí, una de las más difíciles de los últimos años. Los primeros cuatro días son traicioneros, con mucho calor y repechos”, afirmó el entrenador.

“Los corredores van a llegar muy tocados a subir la quinta etapa. El Alto del Sifón mostrará los hombres que lucharán por el título de la Vuelta”, aseguró el técnico.

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A El Sifón, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, se llegará luego de superar también el Alto de Murillo (2.905 metros) y el Alto Ventanas (3.924 metros), en una jornada que promete marcar diferencias definitivas en la clasificación general.

Otras fracciones decisivas serán la séptima, con final en el Alto Ecosiembra (1.338 metros), sobre la vía entre Santa Fe de Antioquia y Anzá, y la contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.

Además de Contreras, sobresalen como candidatos al título Diego Andrés Camargo (Team Medellín), subcampeón en las dos ediciones anteriores; Yeison Reyes (Orgullo Paisa), tercero en 2025; Róbinson López y Alexander Gil (GW Erco Shimano), así como Édgar Pinzón (Team Sistecrédito). En el Team Medellín también se destaca la presencia del colomboespañol Óscar Sevilla, ganador de la Vuelta en tres oportunidades y quien está próximo a cumplir 50 años de edad.

La presente edición repartirá una bolsa de premios de 129 millones de pesos y se tendrán que escalar once premios de montaña.

En El Poblado, en Medellín, se conocerá al nuevo campeón luego de superar altas temperaturas, el desgaste acumulado y subidas de respeto de la geografía nacional. “No hay presión por defender el título; al contrario, más motivación. Contreras tiene calidad y carácter, por lo que será un gusto defenderlo”, finalizó Henao.

InfogrÃ¡fico
Arranca la Vuelta a Colombia: 153 pedalistas desafían, desde este sábado, el terreno nacional

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el recorrido oficial y las fechas de la Vuelta a Colombia?
La carrera se disputará durante nueve días, comenzando el sábado con la etapa 1 y finalizando el 16 de agosto en Medellín. En total, los ciclistas recorrerán 1.473 kilómetros distribuidos a través de carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
¿Quiénes son los principales favoritos para ganar la edición 76 de la Vuelta a Colombia?
El máximo candidato al título es Rodrigo Contreras (NU Colombia), vigente bicampeón de las dos últimas ediciones. Entre sus principales rivales destacan Diego Andrés Camargo (Team Medellín), subcampeón en las dos ediciones pasadas; Wilson Peña (Team Sistecrédito), tercero en 2023 y 2025; Yeison Reyes (Orgullo Paisa); y corredores como Javier Jamaica, Róbinson López, Alexander Gil y Édgar Pinzón.
¿Qué etapas además de la alta montaña marcarán diferencias en la clasificación general?
Además de las jornadas de montaña, las etapas determinantes serán la séptima fracción, con llegada en alto al Alto Ecosiembra (1.338 m s. n. m. entre Santa Fe de Antioquia y Anzá), y la contrarreloj individual de 33,6 kilómetros programada entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.
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