Seis atletas colombianos lograron el cupo al Mundial Sub 20 de Oregón, Estados Unidos

Bogotá fue el epicentro del Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20, el cual se disputó en la pista de El Salitre, luego de que no se pudiera realizar en Villavicencio debido a problemas en la vía.
Allí, la delegación colombiana, integrada por 89 atletas, tuvo una destacada actuación, y seis de ellos alcanzaron las marcas para representar al país en el Mundial Sub-20 de atletismo, que se llevará a cabo en 2026 en Oregón, Estados Unidos.
Colombia logró en la competencia 16 medallas de oro, 14 de plata y 20 de bronce, para un total de 50, obteniendo el primer lugar en la tabla, seguida de Ecuador (8-8-5) y Brasil (6-5-0).
Le puede interesar: La piel aún se eriza: 50 años del grito de ‘¡Colombia!’ en el Mundial de Baloncesto de Cali 1975