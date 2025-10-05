x

Colombia cerró su actuación en el Mundial de Para Atletismo con oro, plata y bronce

Karen Tatiana Palomeque ganó los 400m T38; Erica Castaño, plata en lanzamiento de disco F55; y Mauricio Valencia fue bronce en impulsión de bala F34.

  Karen Tatiana Palomeque Moreno celebrando un nuevo oro en el Mundial de Para Atleismo en India. FOTO GETTY
    Karen Tatiana Palomeque Moreno celebrando un nuevo oro en el Mundial de Para Atleismo en India. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

La antioqueña Karen Tatiana Palomeque Moreno se quedó con la medalla de oro en los 400 metros de la categoría T38, al detener el cronómetro en 59.45. Con este logro, se convirtió en la máxima medallista del país en el Mundial de Para Atletismo que terminó este domingo en India.

La criada en el barrio La Iguaná, de Medellín, sumó dos títulos en las pruebas de 200 y 400 metros T38 (movimiento y coordinación limitada). Además, ganó una plata en los 100 metros y un bronce en el salto largo. En su última prueba, este domingo, Karen venció a Zimo Chen de China (1.00,14) y Lindy Ave de Alemania (1.00,20).

La paisa, reconocida como la mejor del país y del mundo desde 2023, viene de ganar dos oros y un bronce en los Juegos Paralímpicos de París con dos récords mundiales. Ahora, acaba de ser la figura en el Mundial de la India, con marcas que la destacan como la nueva reina del para atletismo internacional.

Estas preseas de Karen, quien nació con hemiparesia (debilidad muscular o parálisis parcial en un lado del cuerpo) que le afecta su zona izquierda, le demuestran que siempre puede alcanzar sus sueños. Después de los Paralímpicos de París, tuvo que someterse a una cirugía que la alejó por unos meses de las pistas y la competencia.

Pero esta profesional en Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia nunca se da por vencida y, gracias a su disciplina y constancia, está de nuevo de regreso, alcanzando las marcas que la erigen como la mejor del mundo y en su camino a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles-2028, donde quiere llegar a defender sus coronas y ganar lo que le hace falta en su palmarés.

Gran cierre para el país

La delegación colombiana también celebró con la medalla de plata de la lanzadora Erica María Castaño en la prueba de disco F55 y un bronce con Mauricio Valencia en la impulsión de bala F34.

En el lanzamiento de disco, la colombiana Castaño fue superada por Diana Krumina de Latvia, con un registro de 26.51 metros. Erica alcanzó los 25.16 metros, y cerró el podio María Guadalupe Navarro de México con 25.02 metros.

Finalmente, Mauricio Valencia, quien logró bronce (11,50), fue superado por el iraní Mehran Nikoeimajd (12,27) y el jordano Ahmad Hindi (11.87).

De esta manera, Colombia terminó el Campeonato Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi con siete medallas de oro, diez de plata y cuatro de bronce, ubicándose en el puesto 6 de la tabla general.

Balance de Colombia en el Mundial de Para Atletismo en India

Oros

Karen Palomeque - 200 metros T38

Karen Palomeque - 400 metros T38

Mayerli Buitrago - Lanzamiento de bala F41

Angie Mejía - 100 metros T38

José Gregorio Lemos - Lanzamiento de Jabalina F38

Andrés Mosquera - Lanzamiento de disco F44

Levin Moreno - Impulsión de bala F38

Lea más: Mayerli Buitrago es el primer oro colombiano en el Mundial de Para Atletismo

Platas

Karen Palomeque – 100 metros T38

Tomás Soto - Lanzamiento de jabalina F64

Angie Mejía - Salto largo T38

Luis Fernando Lucumí - Lanzamiento de Jabalina F38

José Albeiro Ramírez - 400 metros T38

Juan Sebastián Gómez Coa - Salto largo T38

Diego Meneses - Lanzamiento de jabalina F34

Angie Mejía - 200 metros T38

José Gregorio Lemos - Impulsión de bala F38

Erica Castaño - Lanzamiento disco F55

Además: Estas fueron las máximas figuras que dejó el Mundial de Atletismo en Tokio; Colombia logró un bronce

Bronces

Karen Palomeque - Salto largo T38

Mauricio Valencia - Lanzamiento de jabalina F34

Mauricio Valencia - Impulsión de bala F34

Yeferson Suárez - 400 metros T38

