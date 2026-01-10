Miss Universo Jamaica reaparece tras grave hemorragia intracraneal: envía conmovedor mensaje

Luego de sufrir una aparatosa caída en la fase preliminar del certamen de Miss Universo 2025 celebrado en Bangkok (Tailandia) el 19 de noviembre pasado, la Miss Universo Jamaica 2025, Gabrielle Henry, reapareció públicamente luego de varios meses alejada de los reflectores tras sobrevivir a una hemorragia intracraneal provocada por un accidente ocurrido durante la ronda preliminar del certamen. La reina de belleza, de 28 años, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que, aunque breve, marcó su regreso al espacio público y reflejó el proceso de recuperación física y emocional que continúa enfrentando.

Gabrielle Henry: Un mensaje de admiración y resiliencia

Henry reapareció a través de una historia en Instagram para felicitar a Celine Deidrick, una abogada jamaiquina que representa al gobierno de Guyana en un caso internacional de extradición contra los empresarios Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed. Entérese: Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas luego de una fuerte caída en Miss Universo 2025 En su mensaje, la Miss Universo Jamaica 2025 destacó el liderazgo, la preparación profesional y el compromiso social de su compatriota, resaltando el valor del empoderamiento femenino y el ejemplo que ambas buscan proyectar desde sus respectivas carreras.

Dos trayectorias unidas por el liderazgo femenino

Celine Deidrick, además de su destacada labor como abogada, también cuenta con experiencia en certámenes de belleza, tras haber sido finalista del Miss Universo Jamaica 2024, según registros del grupo Guyana Star.

Tanto Deidrick como Henry han promovido el liderazgo femenino desde diferentes ámbitos: el derecho, la medicina y la representación internacional, consolidando una narrativa de mujeres profesionales que rompen estereotipos.

Miss Jamaica 2025: el accidente que cambió su vida

La vida de Gabrielle Henry dio un giro radical el 19 de noviembre de 2025, cuando sufrió una caída desde el escenario durante la ronda preliminar de Miss Universo 2025. Le puede interesar: Miss Jamaica sigue en UCI: Gabrielle Henry sufrió hemorragia intracraneal y fracturas tras fuerte caída en Miss Universo 2025 El accidente le provocó laceraciones severas y una hemorragia intracraneal, por lo que fue ingresada de emergencia y permaneció en terapia intensiva. Su estado generó preocupación internacional y obligó a su retiro inmediato del certamen.

Estado de salud actual de Gabrielle Henry

Tras estabilizarse, Henry permaneció en Tailandia hasta recibir autorización médica para regresar a Jamaica, donde continúa su proceso de recuperación. En diciembre pasado, la joven compartió un mensaje en el que reconoció haber atravesado “momentos de oscuridad”, pero aseguró mantenerse firme y esperanzada. “Los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan. Mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. Luz persistente”, expresó la joven, quien también compartió que su recuperación aún sigue.