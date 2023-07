¿Quién dice la verdad en la nueva pelea entre Nacional y una de sus barras por frases racistas?

Su idea era coger el trapo, rasgarlo y llevárselo, pero no alcanzó. Momentos después, el oficial la emprendió contra el líder de la barra.

“Un grupo de jóvenes hizo el trapo y decidieron exponerlo en el segundo tiempo. Me pareció un buen mensaje porque igual nosotros siempre hemos estado en contra de su administración por múltiples razones, no solamente por el hecho de que sea hincha de Millonarios”, le relató a EL COLOMBIANO Juan Esteban Mosquera, quien también es líder de la barra Pueblo Verdolaga.

Los aficionados que estaban cerca no toleraron el insulto racista y la emprendieron contra el funcionario de Nacional. Mosquera recordó que, pese a ser insultado, trató de mediar para que el ambiente no se pusiera más violento.

“Un muchacho le iba a tirar una bengala y yo lo detuve. En Pueblo Verdolaga estamos en contra de todo acto de violencia. Después llegó la policía y nos pidió colaborar porque era algo que afectaba el espectáculo del partido que alcanzó a detenerse por unos minutos”, relató Mosquera.

Pasados los 90 minutos, Juan Esteban decidió dejar pasar el insulto racista que había recibido en el escenario deportivo. Le relató a este diario que no interpuso la denuncia porque consideró que el señalado agresor “estaba caliente por el partido”. Sin embargo, esta semana se enteró que la dirigencia del club le notificó a la Comisión Local de Seguridad y Convivencia del Fútbol que prohibirá su ingreso al estadio y a las demás personas que se identifiquen como miembros de la barra “Pueblo Verdolaga”.

“Se cumplió eso de que me iba a joder la vida. El viernes salió el plan de abonados y cuando intenté ingresar a la plataforma ‘Siempre Verdolaga’ me di cuenta que mi usuario y contraseña estaban bloqueados. Luego, me enteré que en la comisión local del fútbol se discutió mi veto y el de tres personas más del estadio”.

En efecto, EL COLOMBIANO accedió a un documento fechado del pasado 11 de julio y firmado por Benjamín Romero. En él, el club Atlético Nacional expone sus razones para reservarse el derecho de admisión de Mosquera y de otros miembros de Pueblo Verdolaga.

“Expresamos ante la Comisión Local del Fútbol nuestro más profundo rechazo ante los actos de sabotaje (manipulación de bengalas, “carteles/trapos” inapropiados y no autorizados por las autoridades competentes) que produjeron la suspensión temporal del partido (...) agresividad y rebeldía realizado por los miembros de la barra de denominada “Pueblo Verdolaga”, que se ubica en la tribuna norte”, se lee en el pronunciamiento del club.

(Lea aquí completa la determinación del club).