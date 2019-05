Barcos y Ceppelini reivindican al foráneo en Nacional

Por john eric gómez marín

Es innegable que la campaña de Atlético Nacional ha sido muy irregular este semestre, y hoy podría llegar a su fin si no vence al Independiente Santa Fe (ver módulo), pero en medio de esos altibajos hay que resaltar la labor de los dos extranjeros: Pablo Ceppelini y Hernán Barcos.

Hace mucho rato que Nacional no tenía jugadores foráneos que marcaran diferencia, en una posición distinta a la del portero, porque los argentinos Gastón Pezzuti y Franco Armani dejaron huella. Pero entre los jugadores de campo los que han rendido se cuentan con los dedos de una mano. Tal vez, el último que lo hizo fue el venezolano Alejandro Guerra y, muy puntualmente en la Copa Libertadores 2016, en la que su aporte fue fundamental para el título.

Desde el 2004, cuando el equipo verde decidió acabar con su política de puros criollos, han sido contratados 37 extranjeros y la mayoría terminó en el olvido y muy pocos han cumplido con la expectativa

Los dos primeros en marcar diferencias fueron el venezolano Jorge Rojas y el creativo argentino Hugo Morales, quien es considerado ídolo.

Sergio Galván Rey fue otro de los que arribó para marcar goles y cumplió con creces. Otros dejaron un buen sabor de boca, pero llegaron en momentos muy difíciles, lo que les impidió brillar. Entre ellos, el argentino Ezequiel Maggiolo y el peruano Johan Fano

Los demás fueron grandes inversiones y apuestas negativas como los brasileños Adriano da Silva, Marcelo Ramos y Baiano; los chileno Fernando Martel y Francisco Arrué; los paraguayos Carlos Villagra, Pablo Zeballos, Pablo Velásquez, Óscar Franco, Luciano Vera; los panameños Román Torres y Roderick Miller; el peruano Juan Carlos Mariño; el uruguayo Sergio Damián Santín; el venezolano Ronaldo Lucena; el español Gorka Elustondo, y los argentinos Marcos Mondaini, Cristian Tula, Diego Braghieri, Gonzalo Castellani, Ezequiel Rescaldani y Mariano Vásquez.

Con otra cara

Después de ese alto porcentaje de fracasos, hoy el uruguayo Pablo Ceppelini cumple con entrega y sus goles. Llegó con un bajo perfil, pero de a poco ha logrado continuidad y es consciente de la responsabilidad que implica tener el dorsal 10 en el club. “Ha sido un reto lindo, porque es un club exigente, con hinchas que te acompañan siempre y por eso uno debe entregar todas sus condiciones en beneficio del equipo”, asegura el charrúa.

Mientras que el delantero argentino Hernán Barcos sí llegó con un gran cartel, pero muchos pensaban que en el ocaso de su carrera, y él se ha convertido en un líder. Con goles y buenas presentaciones se ha ganado a la hinchada.

A sus 35 años tiene claro por qué no lo afecta la exigencia: “Presión tienen los que se levantan a las 6:00 a.m. y no tienen que darles de comer a sus hijos, acá nos tenemos que divertir”. Por eso hoy, desde las 3:30 p.m., ambos serán cartas fundamentales para conseguir la clasificación definitiva a los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila-1 n