“Cuando me di cuenta que no iba a jugar con Rayo Vallecano, me surgen varias ofertas para irme a préstamo. Aparece Atlético Nacional y yo tenía la intención de ir, quería jugar y dejé el dinero a un lado. Mi casa está en Colombia y quería compartir con mi familia. No se me dio la oportunidad porque Rayo Vallecano no aceptó las condiciones que ponía Nacional”, dijo.

De otro lado, las declaraciones de Andrés “El Rifle” Andrade que levantaron roncha en el Junior y su afición.

Refiriéndose al duelo de vuelta de los cuartos de final en el que quedaron eliminados, el volante verde manifestó que Junior fue un equipo “marrullero, vino a frenar el juego con jugadores que se la pasaron fingiendo. Hoy estamos viendo la Copa por televisión pero esto no puede pasar en nuestro fútbol. El tiempo real de juego así lo refleja”.