“Un fallo no me va a callar, solo la muerte”: víctima de las Farc

“El dolor era espantoso. Sentí cómo el cuerpo se me retorcía en calambres, cólicos que no paraban, una presión insoportable que no entendía”. El drama del reclutamiento es apenas un fragmento del testimonio de Deisy Guanaro. Cuando tenía once años las Farc la reclutó y la sometió a la implantación de un dispositivo de planificación que le dejó secuelas físicas y una herida que aún no cierra. Era una niña y ya cargaba en su cuerpo decisiones impuestas por la guerra, una violencia que, literalmente la atravesó para siempre.
La guerra la había arrancado de su casa y de los brazos de su madre. Desde entonces, su vida quedó marcada por el control absoluto, los abusos sexuales, el silencio impuesto y una cadena de violencias que, asegura, no terminó ni con su rescate ni con la firma del Acuerdo de Paz.
Le puede interesar: Violencia en el Catatumbo: Defensoría alerta por desplazamiento de 250 personas tras combates.
Nunca volvió a ver a su familia durante los años que permaneció en cautiverio. Su historia, como la de muchas otras mujeres, permaneció durante años en los márgenes, opacada por el relato político del conflicto y por una justicia transicional que, a su juicio, ha sido selectiva.
Su nombre reaparece ahora tras conocerse una sentencia de la Corte Constitucional que ordena a la periodista Diana Giraldo rectificar afirmaciones en las que señalaba a Sandra Ramírez, hoy senadora del partido Comunes y exintegrante de las Farc, de llevar niñas a Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, para que fueran abusadas sexualmente. El fallo tocó las fibras más sensibles de Deisy. Aunque la decisión judicial no le exige directamente retractarse, Deisy Guanaro sostiene que ordenar a una periodista rectificar la afirmación de que Sandra Ramírez fue una de las responsables de esos abusos equivale a pisotear su verdad, su dolor y su drama. Para ella, no se trata de una discusión abstracta ni de un matiz jurídico, es su propia experiencia la que queda en entredicho. Asegura que ella misma fue obligada por Ramírez a someterse a abusos sexuales, tal como lo relató la periodista, y considera que poner en duda ese señalamiento es volver a imponer silencio sobre una violencia que ya sufrió en carne propia.
Para Deisy el fallo no solo tiene implicaciones periodísticas, sino que condena a las víctimas del conflicto armado a un nuevo silencio forzado, el de una “mordaza” que, afirma, protege la honra de antiguos comandantes mientras deja en la indefensión a quienes sobrevivieron.