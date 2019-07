Nacional se estrena en casa ante Bucaramanga

El 5 de junio fue la última vez que Atlético Nacional jugó un partido oficial en el estadio Atanasio Girardot y se despidió con una derrota 2-3 frente al Junior. En aquel momento, los hinchas estaban desilusionados, porque el equipo no cumplió ninguno de los objetivos trazados a principio de año. Además, renunció el entrenador brasileño Paulo Autuori, y el dt encargado era Alejandro Restrepo.

El semestre terminó con incertidumbre, pero los directivos se movieron para recuperar el protagonismo perdido en la Liga.

La primera decisión para enderezar el rumbo fue ofrecerle el proyecto a Juan Carlos Osorio, quien aceptó y llegó a poner la casa en orden. Después, decidieron traer varios refuerzos y de esa forma convencieron a la hinchada de que la segunda mitad del año puede ser a otro precio.

El inicio del nuevo torneo cogió al verde bien plantado, pues abrió competencia con pie derecho al vencer al Once Caldas, 2-1 como visitante.

Desde hoy, cuando reciban al Bucaramanga (7:45 p.m.), los dirigidos por Osorio deberán empezar a edificar de nuevo el fortín que era el Atanasio un par de años atrás.

Lea más aquí: Osorio entregó lista de 20 convocados para enfrentar a Bucaramanga

El conjunto paisa no gana en su casa, por Liga, desde el 5 de mayo de este año, 2-1 al Santa Fe. Mientras que por todos los torneos no conoce la victoria en su feudo desde el 29 del mismo mes, cuando le ganó 1-0 a Fluminense por la Copa Sudamericana, resultado que no le sirvió porque había caído 4-1 en su visita al equipo brasileño y fue eliminado.

Así que por Liga acumula 3 derrotas consecutivas (Tolima 1-2, Cali 1-3 y Junior 2-3) en un escenario que era inexpugnable durante la primera época del técnico Osorio (2012-2015) y después con Reinaldo Rueda al frente (2015-2017).

“En condición de local, Nacional debe mostrar su jerarquía y jugar con toda la obligación de ser protagonista, salir siempre a buscar cada partido y tomar los riesgos, calculados pero necesarios, para tratar de controlar y dominar los juegos, porque normalmente en el Atanasio pocos equipos salen a jugar”, manifestó el entrenador en la rueda de prensa del viernes previa al partido de esta noche

La última vez que el Bucaramanga visitó el Atanasio Girardot le ganó 3-2 a Nacional, el 5 de septiembre de 2018. Y el último triunfo verdolaga, como local ante este elenco, se remonta al 16 de julio de 2017, 2-1 con tantos de Luis Carlos Ruiz y Dayro Moreno.

En el equipo búcaro que orienta el colombiano Hernán Torres, figuran varios exdirigidos por Juan Carlos Osorio como Alejandro Bernal, Sherman Cárdenas y Christian Vargas, además de Elkin Blanco.