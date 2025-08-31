¿Quién es el nuevo capturado por el magnicidio a Miguel Uribe Turbay? Cercano a “El Costeño” en el barrio El Muelle de Bogotá

Un historial de más de una década en la ilegalidad tiene Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, la séptima persona capturada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El arresto de este hombre de 26 años y oriundo de Líbano, Tolima, se llevó a cabo por agentes del CTI y la Policía en la noche de este sábado en Bogotá. “Habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

‘Hárold’ se dedicaba al expendio de drogas en el barrio El Muelle, localidad de Engativá. De acuerdo con el diario El Tiempo, tiene una condena por hurto y antecedentes por estafa y tráfico de armas y, al parecer, sería uno de los cabecillas de la banda delincuencial de Elder José Arteaga, alias El Costeño o ‘Chipy’, también capturado por el crimen del senador y precandidato presidencial. Lea aquí: Menores implicados en magnicidios: qué sigue para el adolescente que mató a Miguel Uribe “Habría tenido conocimiento desde la planeación hasta la ejecución del atentado criminal; así como del desplazamiento de alias ‘Gabriela’ (capturada) cuando huía al Caquetá; también coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado alias ‘El Costeño’”, informó, por su parte, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

Luego de cumplir la condena por hurto tras un caso de atraco a un empresario, Barragán se fue a vivir con su pareja en El Muelle y fue allí donde se vinculó a la banda de ‘El Costeño’.

Alias Hárold “será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos que permitieron su detención y la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y tráfico de armas de fuego agravado” en el caso del magnicidio de Miguel Uribe, explicó la Fiscalía. Siga leyendo: “Él hostigó” a Miguel: Uribe Londoño por hipótesis de Petro sobre ese magnicidio Harold Daniel Barragán Ovalle es la séptima persona capturada por este crimen, antes fueron detenidos el adolescente de 15 años le disparó al político y que esta semana fue condenado a 7 años de cárcel; Katherine Martínez (“Gabriela”), la joven que transportó el arma de fuego; Carlos Mora, encargado del transporte; Cristian González, el motociclista que iba a sacar de la zona al asesino; William González (“el Hermano”) y Elder Arteaga (“El Costeño”), señalados de reclutar y coordinar a todas las personas que participaron en el atentado.