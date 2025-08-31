¿Quién es el nuevo capturado por el magnicidio a Miguel Uribe Turbay? Cercano a “El Costeño” en el barrio El Muelle de Bogotá

Un historial de más de una década en la ilegalidad tiene Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, la séptima persona capturada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
El arresto de este hombre de 26 años y oriundo de Líbano, Tolima, se llevó a cabo por agentes del CTI y la Policía en la noche de este sábado en Bogotá. “Habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad”, indicó la Fiscalía en un comunicado.