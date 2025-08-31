El papel desconocido de dos mujeres en la historia de Medellín

Los libros de historia no se han detenido a contar en detalle –o ni siquiera han tenido en cuenta– el papel protagónico que jugaron dos mujeres en dos de los momentos más memorables de los 350 años de vida de Medellín.
Se trata de Ana de Castrillón, a la cual no pocos le han dado el título de cofundadora, cuando Medellín nació como villa en 1675. Y de Rosalía Saldarriaga Vélez, quien según la letra menuda –curiosa y no plenamente confirmada– habría sido clave para que Medellín se convirtiera en capital de Antioquia en 1826 y le corriera la butaca a Santa Fe de Antioquia.
Ana de Castrillón era una mujer peculiar: en una región como Antioquia, conservadora hasta la médula y defensora de la familia tradicional, se dio el lujo de casarse no una sino tres veces. Y dos de ellas con el gobernador de turno de la provincia.
De Rosalía Saldarriaga Vélez, se dice en los libros que era una “dama de antigua y esclarecida estirpe”, nacida en 1808 y como doña Ana también se casó, pero solo una vez, con un gobernador.
Las dos nacieron en Santa Fe de Antioquia. La una en 1645 y la otra en 1808: de manera que cuando ayudaron a definir el futuro de la ciudad doña Ana tenía 30 años y doña Rosalía, 18 años.