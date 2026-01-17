¿Quiénes son Déiner y María Camila, los “nuevos rayos” del atletismo colombiano?

Déiner Guaitoto Córdoba y María Camila Maturana impresionan tanto con el talento que desbordan corriendo sobre pistas de atletismo que su entrenador, Jhonley Mosquera, vaticina desde ya que los dos representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Los defino como unos deportistas excepcionales. Poseen el biotipo y la potencia de los velocistas netos, pueden estar entre los mejores del mundo, no tienen nada que envidiarle a ningún atleta. Nadie los conocía y véalos ahora; creo que los dos van a terminar en una buena posición en Los Ángeles”, comentó Jhonley, hoy entrenador de las categorías juveniles de la Liga de Atletismo de Antioquia.