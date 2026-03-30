Imparable: Diego Arboleda se coronó campeón centroamericano y latinoamericano de BMX

Fue tan épico lo que hizo Diego Alejandro Arboleda Ospina el pasado fin de semana en Guatemala que, en la última competencia que disputó (la de la Copa Latinoamericana), un aficionado que grababa la final exclamó sorprendido: “¡Ay, Dios!”.
Lo dijo al ver la destreza de quien apodan “El Azulejo”, volando por montículos y tomando curvas a gran velocidad en un intenso mano a mano de principio a fin con Carlos Alberto Ramírez, otro piloto colombiano de renombre internacional y doble medallista olímpico de bronce (Río 2016 y Tokio 2021).
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El pasado domingo, Arboleda se ratificó como uno de los mejores bicicrosistas de América en la última década. A pesar de las lesiones que han frenado por instantes su andar, siempre ha mantenido la fortaleza física y mental para luchar por podios ante los mejores exponentes del mundo. En el certamen latino, triunfó por delante del brasileño Lucas Moresco (plata) y Ramírez (bronce).