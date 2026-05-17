Gustavo Petro aseguró que su inclusión en lista Clinton se debe a sus discursos contra Donald Trump

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a su inclusión en la denominada lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y aseguró que la decisión no estaría relacionada con investigaciones por narcotráfico o lavado de activos, sino con sus posiciones políticas e ideológicas frente a temas internacionales.
Durante una intervención pública, el mandatario afirmó que las sanciones en su contra y contra miembros de su círculo cercano serían consecuencia de sus discursos en defensa de la diversidad cultural, la equidad social y sus críticas a sectores conservadores internacionales, especialmente durante intervenciones realizadas en escenarios como las Naciones Unidas, en Nueva York.
“Y por eso me atreví a responderle a Trump que la lucha por la equidad humana y el respeto a la diferencia y la diversidad cultural de la humanidad no es la supresión de lo que él llama la cultura occidental”, afirmó Petro al referirse al presidente estadounidense Donald Trump.