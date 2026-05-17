Gustavo Petro aseguró que su inclusión en lista Clinton se debe a sus discursos contra Donald Trump

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a su inclusión en la denominada lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y aseguró que la decisión no estaría relacionada con investigaciones por narcotráfico o lavado de activos, sino con sus posiciones políticas e ideológicas frente a temas internacionales. Durante una intervención pública, el mandatario afirmó que las sanciones en su contra y contra miembros de su círculo cercano serían consecuencia de sus discursos en defensa de la diversidad cultural, la equidad social y sus críticas a sectores conservadores internacionales, especialmente durante intervenciones realizadas en escenarios como las Naciones Unidas, en Nueva York. “Y por eso me atreví a responderle a Trump que la lucha por la equidad humana y el respeto a la diferencia y la diversidad cultural de la humanidad no es la supresión de lo que él llama la cultura occidental”, afirmó Petro al referirse al presidente estadounidense Donald Trump.

Según el jefe de Estado, existe una reacción internacional frente al surgimiento de nuevas corrientes políticas y culturales que desafían visiones tradicionales de Occidente. En ese contexto, vinculó las tensiones geopolíticas actuales con discursos de exclusión y violencia. Incluso, durante su intervención, relacionó el conflicto en Gaza con lo que calificó como una reacción violenta de quienes rechazan la diversidad cultural y política. “Esa reacción violenta de quienes creen que se está aboliendo la cultura occidental porque surgen las inmensas diversidades culturales del mundo, y esa reacción violenta se traduce en misiles y en bebés muertos y en genocidios como el de Gaza”, manifestó. Lea aquí: Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses Posteriormente, Petro insistió en que su presencia en el listado de control financiero estadounidense obedecería exclusivamente al impacto político de sus palabras. “Y por eso estoy en la lista OFAC. No es por más, por decir estas palabras, pero en las Naciones Unidas y en Nueva York”, subrayó. La inclusión de Petro en la lista de la OFAC se conoció oficialmente el 24 de octubre de 2025. Junto al mandatario también fueron incorporados otros integrantes de su entorno político y familiar, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti; el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos; y la primera dama, Verónica Alcocer.

¿Qué se sabe de la lista Clinton?

La llamada lista Clinton fue creada en 1995 durante el gobierno del expresidente Bill Clinton con el objetivo de identificar y sancionar personas, empresas o estructuras señaladas de mantener vínculos con lavado de activos, narcotráfico u operaciones financieras ilícitas. Las consecuencias de ingresar a este listado incluyen el bloqueo de bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense, restricciones para realizar transacciones financieras y comerciales y un fuerte impacto sobre el acceso al sistema bancario internacional. Sin embargo, la versión entregada por Petro contrasta con las declaraciones de algunos sectores políticos en Estados Unidos, especialmente desde el Partido Republicano, donde se han planteado hipótesis diferentes sobre el origen de las investigaciones.

El presidente Gustavo Petro vinculó su inclusión en la lista Clinton con declaraciones realizadas en Naciones Unidas y críticas a Donald Trump. FOTO: Colprensa.

Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del senador republicano Bernie Moreno, quien en entrevista con Fox News aseguró que las autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre el gobierno colombiano y estructuras del narcotráfico. “Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación”, afirmó el congresista estadounidense. Conozca: Corte Suprema responde a Petro por choque sobre la reforma agraria: esto le contestó Las declaraciones aumentaron la tensión diplomática entre ambos países y alimentaron el debate político tanto en Colombia como en Estados Unidos sobre el alcance de las medidas adoptadas por la OFAC. Mientras el Gobierno colombiano insiste en que las sanciones responden a diferencias ideológicas y políticas internacionales, sectores críticos consideran que la decisión de las autoridades estadounidenses estaría relacionada con investigaciones financieras y judiciales más amplias.