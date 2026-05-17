Campeones, goleadores e ídolos: conozca los futbolistas colombianos que conquistaron Europa este año

La temporada 2025/26 del fútbol europeo fue fructífera para los futbolistas colombianos y, por ende, para la Selección Colombia. En año mundialista, es más que importante tener jugadores compitiendo y marcando diferencia al más alto nivel. En las principales ligas del Viejo Continente hay, como mínimo, un colombiano siendo titular habitual en alguno de los clubes de primera división. Durante las competiciones continentales, los cafeteros también se han hecho sentir en los campos de fútbol de todo el continente europeo. Los criollos han sido portada de los grandes medios locales, tendencia mundial en redes sociales, capitanes de sus equipos y algunos han escrito su nombre en las páginas doradas de sus clubes. En este artículo se hace un repaso del balance de nuestros futbolistas en las mejores ligas del mundo.

El guajiro conquistó Alemania

Luis Fernando Díaz Marulanda está llamado a ser la gran estrella de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026. Esta idea se fortalece aún más cuando se reflexiona acerca de su temporada con el Bayern Múnich. Díaz arribó al conjunto bávaro en junio de 2025, después de que los alemanes desembolsaran 70 millones de euros en las arcas del Liverpool por el extremo colombiano. El Gigante de Baviera tenía como objetivo encontrar al indicado para formar un tridente de ataque con Harry Kane y Michael Olise. “Lucho” pisó fuerte de entrada en uno de los clubes más grandes del mundo. El 18 de agosto de 2025, el Bayern jugó el primer título de la temporada ante el VfB Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena por la Supercopa de Alemania. El guajiro fue titular y, al minuto 76, marcó su primer tanto con la casaca del conjunto rojo. Pasados seis meses en el club bávaro, Lucho dejó momentos para el recuerdo, como el doblete ante el Paris Saint-Germain en la fase de liga de la Champions, en el Parque de los Príncipes, o el gol como visitante ante el Union Berlín, que fue catalogado por la prensa alemana como “casi imposible”. En febrero de 2026, su entrenador, Vincent Kompany, opinó sobre él que “tiene una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por encima del jugador rival”.

Díaz fue importante para el Bayern en la Champions League, sobre todo en los cuartos de final contra el Real Madrid, club al que le marcó tanto en el Santiago Bernabéu como en el Allianz Arena. En Alemania, el gol fue agónico y desequilibró la serie. Su aporte en la temporada, a falta de un partido —la final de la Copa de Alemania—, es de 26 goles y 22 asistencias en todas las competiciones.

Suárez, goleador en Portugal

Luis Javier Suárez está pagando con creces los casi 23 millones de euros que pagó en 2025 el Sporting de Lisboa por su ficha. La temporada 2025/26 fue muy buena para el samario y para el club lisboeta, aunque no pudo ganar su tercera liga consecutiva. Suárez, por su parte, tuvo una competitiva carrera por ser el goleador del campeonato, justamente contra el delantero de las águilas, el griego Vangelis Pavlidis. Luis Javier convirtió 28 goles en la Primeira Liga y superó a Jackson Martínez como el máximo goleador colombiano en una temporada en el fútbol luso. En la Champions marcó cinco goles, uno de ellos en la histórica remontada ante el Bodø/Glimt noruego (5-0) en octavos de final. En la Copa de Portugal, Suárez marcó tres goles. El único tanto en la semifinal ante el FC Porto fue obra del colombiano, que jugará la final de esta competencia el próximo 24 de mayo ante el Torreense.

Richard, del gusto de Mou

La primera temporada del colombiano Richard Ríos en el fútbol europeo ha sido con la camiseta del SL Benfica, uno de los clubes más grandes e históricos de Portugal y del fútbol europeo. Tras un gran Mundial de Clubes con Palmeiras en 2025, el conjunto rojo de Lisboa pagó 27 millones de euros al club paulista por él. El jugador inició con Bruno Lage como DT, pero en septiembre de 2025 llegó José Mourinho al banquillo del Benfica. “Ríos fue de los que lo dio todo y aportó cierta solidez al mediocampo”, dijo, tras el partido de Champions contra Chelsea, el entrenador portugués. Desde entonces, Richard es un fijo en la primera línea de volantes del Benfica. Su aporte ofensivo ha sido de ocho goles y seis asistencias en todas las competiciones.

Muñoz y Lerma, ídolos en Crystal Palace

En 2025, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma consiguieron el primer título del Crystal Palace en 164 años, cuando obtuvieron la FA Cup ante el Manchester City el 17 de mayo de ese año, en el mítico Wembley de Londres. Para esta temporada 2025/26, el objetivo de los dirigidos por Oliver Glasner pasaba por hacer un papel decente en la Conference League y mantener una posición de mitad de tabla en la Premier League. Sin embargo, las Águilas hicieron muy bien las cosas y están a un solo partido de conseguir el segundo título para el club y el primero de carácter internacional.

Crystal Palace enfrentará al Rayo Vallecano en la final de la Conference League. El balance en números de Daniel Muñoz ha sido de cinco goles, cuatro asistencias y una calificación promedio de 6,8 en Sofascore. Mientras tanto, Lerma fue habitual suplente, pero tiene una calificación de 6,5 según la misma plataforma y cuatro asistencias en Premier League.

Gran momento de los defensas

La dupla central de la Selección Colombia parece estar consolidada con Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí. Sánchez, jugador actual del Galatasaray turco, consiguió el pasado domingo 10 de mayo su segunda Superliga de Turquía. Por otro lado, Lucumí no ganó títulos, pero mantuvo regularidad con el Bologna tanto en el fútbol italiano como en la Europa League. Yerry Mina, otro de los zagueros colombianos en el fútbol europeo, es titular indiscutido en el Cagliari de Italia. Por último, Yerson Mosquera fue el mejor defensor de su equipo (Wolves), con una calificación de 6,5 según Sofascore. Lastimosamente, su equipo descendió en Inglaterra.

Cucho y Deossa, a Champions

Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa integran el plantel que devuelve al Real Betis Balompié a la UEFA Champions League 21 años después. El Cucho ha sido importantísimo para conseguir el objetivo y, además, aportó goles en la Europa League. Hernández consiguió 14 goles y tres asistencias para liderar el ataque andaluz. Deossa tuvo un gran arranque; empero, problemas extracancha lo alejaron de ser más participativo en el final de la temporada. Interesa en River Plate, Flamengo y West Ham.

Goles de Istmina a Rusia

Jhon Córdoba, delantero oriundo de Istmina, Chocó, es el máximo goleador del fútbol ruso en la temporada 2025/26. Marcó 17 goles en 28 partidos del certamen liguero. No pudo retener el título, pero sí el botín de oro en territorio ruso.

Serie A, casa de colombianos

Duván Zapata, con el Torino, firmó tres goles y una asistencia. Juan Guillermo Cuadrado descendió con el Pisa, aunque su nivel no fue malo. Por otro lado, Juan David Cabal fue importante en las primeras fechas ligueras para la Juventus, pero no pudo consolidarse por las lesiones. Deiver Machado, del Nantes francés, también llega con ritmo.

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