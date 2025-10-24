Buga también le apuesta al running y a la inclusión: así será la Carrera Ser Inspiración 2025

La ciudad de Buga, quizá una de las más turísticas del Valle del Cauca, se alista para recibir uno de los eventos deportivos y sociales más significativos del país: la Carrera Atlética Ser Inspiración 2025, que se correrá el 6 de diciembre.
Declarada Pueblo Patrimonio de Colombia y reconocida por ser la casa del Señor de los Milagros, la ciudad combinará su riqueza histórica con un mensaje de transformación, inclusión y desarrollo social a través del running, una de las prácticas atléticas que vienen siendo tendencia en el país.
El recorrido atravesará el Centro Histórico de Buga, permitiendo a los participantes disfrutar de lugares emblemáticos como la Basílica del Señor de los Milagros, el Teatro Municipal, el Faro de Buga, el Hotel Guadalajara, la Estación del Ferrocarril, el Palacio de Justicia, el Parque Cabal, la Iglesia de la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo, el Castillo y el Puente de la Libertad.
La competencia se desarrollará en un circuito de 6 kilómetros, diseñado para permitir que el público disfrute de la acción en varios momentos.