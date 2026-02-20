Jugador de la NFL vino a Medellín a aplicarse células madre, ¿por qué la ciudad se ha convertido en destino para este tratamiento?

El jugador Cam Jurgens, campeón del Super Bowl con los Philadelphia Eagles, compartió en sus redes sociales el viaje que hizo a Medellín para someterse a un tratamiento de células madre con el fin de acabar con los dolores y las molestias que le ocasionan una lesión en la espalda. Cam, quien fue operado en febrero del año pasado, luego de extender su contrato por cuatro años y 68 millones de dólares, inició su recuperación, pero su condición física no mejoró, su tiempo de rehabilitación se extendió y durante todo el 2025 no pudo competir.

Ante este panorama, y conociendo sobre los tratamientos que se están efectuando en Medellín con células madre, el jugador de la NFL decidió viajar a la capital de la montaña para someterse a un procedimiento para mejorar su salud. Puede leer: El contrato de lujo que tendrá Christian González en la NFL: ganará más que James, Luis Díaz y compañía juntos De acuerdo con lo publicado en X, el jugador en Medellín se sometió a un tratamiento en el que recibió 70 millones de células madre, con las que buscan que el jugador pueda recuperarse de las molestias en la espalda y pueda volver a competir con su equipo. En la publicación en X, su equipo reseñó: “El centro de los Eagles, Cam Jurgens, viajó recientemente a Medellín, Colombia, para una “semana de recuperación”. Entre sus tratamientos había una bolsa de 70 millones de células madre con la inscripción “Go Birds” (adelante, pájaros). Haciendo todo lo posible para estar saludable para 2026”.

El tratamiento con células madres en Medellín es uno de los mejor calificados a nivel mundial, de ahí que muchos pacientes lleguen desde diversos países para ser tratados en la ciudad. FOTO EL COLOMBIANO

¿Qué es lo que se ofrece en Medellín para que la ciudad sea epicentro internacional para el tratamiento con células madre?

De acuerdo con lo expresado por el médico, especialista en Medicina del Deporte, que cuenta con certificado en el manejo del dolor y de Medicina Regenerativa, Juan Gustavo Giraldo, Medellín lleva unos 3 o 4 años con un auge en el manejo de los tratamientos con células madre, gracias a que la ciudad es pionera y referente en investigación en la parte médica y cuenta con grandes profesionales que están trabajando con laboratorios y especialistas para el manejo de este tipo de tratamientos.

De igual forma, sostiene que, en la actualidad, en la ciudad se está trabajando con los cordones umbilicales de bebés recién nacidos, que son elegidos y a los que se les da un manejo especial, ya que tanto al padre como a la madre se les hace un seguimiento y unos análisis para establecer que sea un bebé sano y tan pronto nace se hace la donación del cordón umbilical, que es sometido a un manejo para extraerle las células madre que pueden ser usadas en estos nuevos tratamientos. “En Medellín se hace un manejo muy especial y profesional, por eso la calidad de las células madre con las que se trabaja en la ciudad tiene la garantía para poder ser usadas en estos tratamientos regenerativos con los que se busca ayudar al paciente para que pueda tener una recuperación de una lesión, el manejo del mejoramiento en el tiempo y la calidad de una lesión, entre otros”, comentó el especialista. Puede leer: Terapias con células madre, ¿seguras?

El especialista mencionó que el caso del jugador Cam Jurgens es algo habitual en Medellín, ya que a la ciudad llegan personas, deportistas o no, que se hacen estos tratamientos para mejorar el manejo de alguna lesión o problema médico. Entre las lesiones que más se trabajan en Medellín están los temas de cadera, rodilla, espalda, columna vertebral o problemas de artritis. Giraldo sostuvo que, en su caso, ha trabajado este tipo de tratamientos con futbolistas, tenistas y atletas locales e internacionales que llegan hasta la Clínica Nova para realizar sus procedimientos con el objetivo de superar una lesión o darle un manejo a una dolencia. En Medellín, estos procedimientos se están efectuando de diversas formas, intravenosa, inhalada, directamente en el punto de la lesión mediante inyección, según la necesidad de cada paciente.

