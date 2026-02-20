Video | ¡Como de película! Un venado cola blanca fue avistado en un municipio del Oriente antioqueño

Como extraído de un cuento de hadas o de un libro infantil, un venado cola blanca (Odocoileus virginianus) se posó sobre el pasto de una colina en el municipio de La Ceja en el Oriente antioqueño, más específicamente en zona rural del corregimiento de San José. Esta especie, que se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica y es nativa de Colombia, causa una grata impresión cuando es vista, pues son muy pocas las veces que una o varias personas tienen el privilegio de observar un ejemplar de tal belleza.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8