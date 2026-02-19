Caída global de hasta 30% en consumo de cerveza en jóvenes impulsa bebidas 0% alcohol

Tras el anuncio de Heineken, la semana pasada, de recortar hasta 6.000 puestos de trabajo, debido a la caída en el consumo de cerveza a nivel global, puso en evidencia que las personas, especialmente los jóvenes, cada vez más consumen menos alcohol. La cervecera holandesa justificó el ajuste en medio de una caída sostenida en los volúmenes de venta y un proceso de consolidación en Europa. Aunque sus ingresos crecieron 1,6% el último año hasta 28.900 millones de euros, el volumen global cayó 1,2%, con descensos más fuertes en Europa y América. Le puede interesar: Heineken recortará hasta 6.000 empleos por caída global en el consumo de cerveza

El fenómeno no es solo con Heineken, pues la alemana AB InBev también reportó una caída de 3,7% en volumen en el tercer trimestre de 2025. Según IWSR Drinks Market Analysis, el volumen global de alcohol cayó cerca de 1% en 2024 y la cerveza volvió a retroceder en 2025. Mientras tanto, la cerveza sin alcohol creció 9%.

La OMS confirma la tendencia: se consume menos alcohol

Los datos respaldan lo que ya perciben las compañías. La Organización Mundial de la Salud reporta que en las Américas el consumo excesivo de alcohol cayó entre el 20% y el 30% entre 2010 y 2025. A nivel global, las muertes atribuibles al alcohol disminuyeron 20,2% en ese periodo. De hecho, en Colombia, una encuesta de Ipsos reveló que los jóvenes entre 18 y 25 años consumen alcohol en promedio una vez por semana, frente a dos ocasiones en mayores de 26 años. Además, más de la mitad afirma haber reducido su ingesta por razones de salud y bienestar. Hay más conciencia sobre autocuidado, más interés por el ejercicio y menos presión social por beber. Movimientos como el “Dry January” y la influencia de la Generación Z han cambiado la narrativa.

El negocio del 0% alcohol: una oportunidad de US$50.000 millones

Mientras cae la cerveza tradicional, las bebidas sin alcohol avanzan con fuerza. Ante este panorama, las cerveceras no están esperando a que el consumo vuelva a subir. Están reinventando su portafolio. Statista proyecta que las ventas globales de cerveza sin alcohol superarán los US$50.000 millones en 2028. A su vez, Bloomberg calcula que solo en Estados Unidos las bebidas “sin” mueven cerca de US$900 millones al año. Entérese: Amazon, Nike y Mercado Libre recortaron miles de trabajos por la IA en este 2026, ¿cualés fueron?

Colombia: las marcas ya tienen productos con 0% alcohol

En el país, la cerveza cero alcohol representa apenas 0,1% de la categoría, según NielsenIQ. Sin embargo, las principales compañías ya compiten por ese nicho, para seguir estando competitivas. Bavaria fue una de las pioneras con Águila 0.0%, a finales de 2014 y principios del 2025, como un movimiento estratégico tras convertirse en patrocinador oficial de la primera división de la liga de fútbol colombiana, incluso impulsándola en estadios de fútbol para ampliar las ocasiones de consumo. Luego sumó Club Colombia sin alcohol y recientemente fortaleció su portafolio con Corona Cero. “Es una reinvención permanente pensada por y para nuestros consumidores”, señaló Samira Fadul, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Bavaria, al destacar que en los últimos cuatro años la empresa ha lanzado más de 32 innovaciones. Desde Central Cervecera de Colombia, Juan Soler, vicepresidente de Mercadeo, aseguró que opciones como Heineken 0.0 responden a una nueva percepción social: consumir cerveza sin alcohol ya no es visto como algo alternativo, sino como una elección consciente y versátil. El deporte, el bienestar y las actividades diurnas se han convertido en nuevos territorios de marca. Las cervezas 0% ya no compiten solo en bares, sino también en eventos deportivos, reuniones familiares y espacios donde antes el alcohol no tenía cabida. Conozca también: La cervecería paisa Madre Monte exporta 12.000 botellas a China y ahora apunta a Japón

Un cambio estructural, no coyuntural