Mark Zuckerberg declaró en juicio histórico contra Meta y Google por presunta adicción en menores

2026 arrancó con un juicio histórico para Meta y Google. Ambos gigantes tecnológicos están acusados de crear productos adictivos que ocasionan daños en la salud mental de los menores de edad. Esta semana, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, subió al estrado del tribunal superior de Los Ángeles para declarar sobre los presuntos riesgos que tendrían redes sociales como Facebook e Instagram.
El caso está basado en las acusaciones de una joven de 20 años identificada como K.G.M, quien afirma que sufrió de daño psicológico causado por funciones como el scrolling –que es cuando se desliza contenido constantemente por la pantalla– y la reproducción automática.
En el tribunal, Zuckerberg por primera vez declaró sobre los efectos de las redes sociales en la salud. De manera específica, el magnate fue citado para responder si Facebook e Instagram fueron creadas para crear adicción en jóvenes y si Meta había puesto en marcha estrategias para aumentar la presencia de adolescentes.
Uno de los primeros asuntos por los que Mark Lanier, el abogado de la defensa, le preguntó a Zuckerberg fue por la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales. “No están permitidos en Instagram”, respondió tajantemente, un tono que mantuvo durante toda su declaración. Para contradecir esta versión, el abogado aseguró que solo hasta 2019 esta red social comenzó a exigir el registro de una fecha de nacimiento a sus nuevos usuarios. K.G.M. empezó a usar la plataforma desde que tenía 11 años.