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Elina Svitolina se coronó en el WTA 1000 de Roma, ¿candidata para ganar el Roland Garros?

La tenista ucraniana Elina Svitolina venció a la estadounidense Coco Gauff en la final del WTA1000 de Roma y llegará como una de las favoritas a Roland Garros.

  • La ucraniana Elina Svitolina alcanzó su tercer título en Roma. FOTO: GETTY
    La ucraniana Elina Svitolina alcanzó su tercer título en Roma. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Templanza, resistencia y actitud fue lo que desbordó el duelo por el título entre Elina Svitolina y Coco Gauff en el Foro Itálico de Roma. El compromiso duró 2 horas y 48 minutos, algo poco común en el tenis de la WTA. El marcador quedó a favor de Svitolina por 6-4, 6-7 y 6-2.

La estadounidense Coco Gauff (número tres del ranking WTA) llegó como favorita a la final del Internazionali BNL d’Italia, sin embargo, el juego poco errático de la número siete del mundo y las constantes fallas en sus voleas la llevaron a desesperarse y se le vio abrumada por momentos.

Por su parte, Svitolina, además de brindar una correcta distribución de sus tiros y aprovechar su fortaleza en el servicio, mantuvo la tranquilidad en todo momento. No fue hasta el match point ganado que soltó todo lo que llevaba por dentro y se pudo ver reflejado el alivio en sus gestos.

El segundo set le dio un poco de confianza a Gauff, sin embargo, tuvo que llevar a la ucraniana al tiebreak para poderle arrebatar el set. No le alcanzó a Coco, que perdió su segunda final en el año. La primera final la perdió ante Aryna Sabalenka en Miami. “Jugué bien en algunos momentos, sentí altibajos, pero hay varias cosas que mejoraron esta semana”, mencionó la estadounidense.

La ucraniana, por su parte, se emocionó al escuchar el himno de su país, el cual ha sufrido un conflicto bélico contra Rusia desde hace 4 años. “Pasaron 8 años de la última vez que levanté el trofeo aquí. Estoy muy feliz. Se lo dedico a todas las personas que me apoyan desde Ucrania, muchos desde refugios”.

Elina Svitolina, de 31 años de edad, paró hace 2 años de competir para dedicarse al proceso de maternidad. Tras la pausa, conseguir títulos se le complicó, empero, este 16 de mayo llegó a su título número 20 como profesional, el cuarto WTA1000 y el tercero en Roma.

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Tanto Gauff como Svitolina se preparan ahora para el segundo Grand Slam del año. París abre sus puertas el próximo 18 de febrero para darle inicio a Roland Garros 2026.

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