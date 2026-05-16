Elina Svitolina se coronó en el WTA 1000 de Roma, ¿candidata para ganar el Roland Garros?

Templanza, resistencia y actitud fue lo que desbordó el duelo por el título entre Elina Svitolina y Coco Gauff en el Foro Itálico de Roma. El compromiso duró 2 horas y 48 minutos, algo poco común en el tenis de la WTA. El marcador quedó a favor de Svitolina por 6-4, 6-7 y 6-2.

La estadounidense Coco Gauff (número tres del ranking WTA) llegó como favorita a la final del Internazionali BNL d’Italia, sin embargo, el juego poco errático de la número siete del mundo y las constantes fallas en sus voleas la llevaron a desesperarse y se le vio abrumada por momentos.

Por su parte, Svitolina, además de brindar una correcta distribución de sus tiros y aprovechar su fortaleza en el servicio, mantuvo la tranquilidad en todo momento. No fue hasta el match point ganado que soltó todo lo que llevaba por dentro y se pudo ver reflejado el alivio en sus gestos.