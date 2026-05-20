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Envían a la cárcel a influencer señalado de mantener en condiciones deplorables a varios animales silvestres en Putumayo

Jesse Adonai Daza fue imputado por delitos ambientales y maltrato animal tras un operativo realizado en una finca de Puerto Asís.

  • Jesse Adonai Daza exhibía animales en redes mientras difundía mensajes ambientales. FOTO: Redes sociales / Fiscalía.
    Jesse Adonai Daza exhibía animales en redes mientras difundía mensajes ambientales. FOTO: Redes sociales / Fiscalía.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jesse Adonai Daza, creador de contenido digital señalado de mantener en cautiverio a 30 animales silvestres en una finca de la vereda Aguas Negras, en Puerto Asís, Putumayo.

El caso se conoció luego de que las autoridades analizaran videos publicados en redes sociales, en los que el hombre aparecía con distintas especies mientras difundía mensajes relacionados con la conservación ambiental. Tras el procedimiento judicial, el influencer fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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Según la investigación, Daza habría obtenido los animales de manera irregular y los mantenía en su lugar de residencia para utilizarlos en grabaciones difundidas en plataformas digitales. Varias de las especies encontradas están catalogadas en peligro de extinción.

En un operativo coordinado entre la Fiscalía, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y Corpoamazonia, las autoridades realizaron un allanamiento en la propiedad donde permanecían los animales.

Las especies encontradas y las condiciones del lugar

Durante la diligencia fueron hallados tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero.

De acuerdo con la Fiscalía, los animales permanecían en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas para su bienestar. Las autoridades documentaron jaulas, guacales y estructuras improvisadas dentro de la vivienda.

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“Durante la diligencia de allanamiento, se documentó que los ejemplares permanecían en cautiverio en jaulas, guacales, habitaciones y estructuras improvisadas en espacios reducidos y sin separación por especies”, detalló la fiscal sobre las condiciones encontradas en el lugar.

Los investigadores también reportaron acumulación de materia fecal, orina y elementos deteriorados dentro de las instalaciones. Además, Daza no presentó permisos para la tenencia y manejo de fauna silvestre.

Evaluación veterinaria y cargos imputados

Los animales quedaron bajo disposición del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, cuyos médicos veterinarios realizaron la valoración de las especies.

”Los 30 ejemplares pertenecientes a 17 especies de fauna silvestre fueron evaluados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, quienes determinaron que se encontraban en condiciones de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada, circunstancias que habrían generado una grave afectación”.

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Con base en esos hallazgos, un fiscal especializado de Putumayo imputó a Jesse Adonai Daza los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal.

El creador de contenido no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

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