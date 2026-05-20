Crisis en Bolivia: por qué el país vive su tercera semana de protestas y bloqueos

Bolivia atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. La escasez de combustible, alimentos y medicamentos, sumada a la inflación y al malestar social, mantiene al país en una ola de protestas que ya completa tres semanas y que pone contra las cuerdas al gobierno de Rodrigo Paz.
La crisis comenzó como una protesta contra la reducción de subsidios al combustible, pero rápidamente se transformó en un movimiento multisectorial que reúne a mineros, transportistas, campesinos, docentes y sindicatos de distintas regiones del país. Mientras algunos reclaman aumentos salariales y mejores condiciones económicas, otros rechazan reformas agrarias impulsadas por el Ejecutivo.