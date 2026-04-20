Con el éxito en Medellín, comenzó la gira de Corre Mi Tierra por Colombia: en estas otras ciudades podrá participar

La capital antioqueña fue el escenario de apertura para el tour nacional CORREMITIERRA 2026, tras ser un éxito este domingo 19 de abril en las calles de la ciudad de Medellín, bajo la premisa “All You Need is Run” (Todo Lo Que Necesitas Es Correr).
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El evento deportivo no solo congregó cerca de 20 mil atletas locales, nacionales e internacionales, sino que se tradujo en un impacto financiero directo para Medellín, reportando entradas superiores a los 10 millones de dólares.