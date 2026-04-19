Medellín vibró con la Media Maratón Corre Mi Tierra

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La capital antioqueña se llenó de energía, color y deporte con la Media Maratón Corre Mi Tierra 2026. Cerca de 20.000 corredores tomaron las calles en una jornada que reafirma a Medellín como epicentro del running en el país. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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La Media Maratón es una de las competencias atléticas más importantes y concurridas de Colombia. Cerca de 20.000 participantes, entre atletas profesionales y aficionados, recorrieron las diferentes distancias habilitadas: 5K, 10K, 15K y 21K. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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Desde tempranas horas de la mañana, corredores de distintas regiones del país y del extranjero se dieron cita para vivir una experiencia que combina exigencia física, emoción y un ambiente cargado de entusiasmo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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La carrera no solo puso a prueba la resistencia de los participantes, sino que también permitió que muchos ciudadanos salieran a las calles a acompañar, apoyar y celebrar cada kilómetro recorrido. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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Uno de los aspectos más destacados de Corre Mi Tierra es su carácter incluyente, que permite la participación de personas de todas las edades y niveles de experiencia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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Con distancias desde los 5K hasta los 21K, el evento se consolidó como una de las competencias atléticas más importantes y festivas del país. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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Medellín vivió este domingo una jornada histórica para el deporte aficionado y profesional con la realización de la media maratón Corre Mi Tierra 2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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En su décimo octava edición, la carrera logró una convocatoria masiva que alcanzó los 20.000 participantes, reafirmando su posición como una de las citas imprescindibles del calendario nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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Desde muy temprano, las calles de la capital antioqueña se llenaron de energía, música y el colorido característico de una competencia que destaca tanto por su rigor técnico como por su ambiente de integración familiar. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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El trazado abarcó arterias principales de la ciudad, ofreciendo a los participantes una experiencia única de contemplación urbana y superación personal. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
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La organización destacó que el incremento en la participación respecto a años anteriores es un reflejo del creciente interés de los ciudadanos por el bienestar físico y el estilo de vida activo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
hace 2 horas
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Medellín vibró con la Media Maratón Corre Mi Tierra
La 18ª edición de la media maratón Corre Mi Tierra Medellín 2026 congregó hoy a cerca de 20.000 deportistas que recorrieron las principales vías de la capital antioqueña.