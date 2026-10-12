La “armada colombiana” vuelve a la acción en Champions con Lucho Díaz, Dávinson y Luis Suárez, ¿cuándo juegan?

La Liga de Campeones de Europa regresa hoy y mañana después de un mes con 18 partidos, y entre ellos destaca la presencia de varios jugadores colombianos: Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y Luis Díaz, que actúan hoy, y Nelson Deossa y Juan Camilo “Cucho” Hernández, que tendrán acción mañana. El primero en entrar en competencia es Luis Suárez, en el partido que su equipo, el Sporting de Lisboa, enfrentará como visitante al Lens, este martes a partir de las 11:45 a.m., hora de Colombia. El samario viene de marcar uno de los goles en la victoria 1-3 sobre el SC Braga el pasado viernes, luego de ingresar a la cancha al minuto 58, con lo que llegó a 7 anotaciones en la actual liga de Portugal.

Por su parte, el zaguero Dávinson Sánchez tendrá con el Galatasaray de Turquía, en condición de local, el exigente duelo frente al Barcelona de España. Este compromiso comenzará a las 2:00 p.m. de nuestro país. El equipo de Hansi Flick, que visitará Estambul, está imparable con 7 victorias en partidos en el campeonato y la goleada 5-1 al Feyenoord en el debut en Champions. En sus cinco visitas anteriores al estadio Ali Sami Yen, los resultados son positivos para los azulgranas: tres victorias, un empate y una sola derrota, en la Champions de 1994/95. A la misma hora y para cerrar la jornada del martes, Lucho Díaz, que está dando muestras de mejoría, será visitante con el Bayern Múnich frente al Viking en la ciudad de Stavanger, Noruega. Finalmente, “Cucho” Hernández y Nelson Deossa jugarán con el Real Betis, que recibirá como anfitrión al Porto este miércoles a las 2:00 p.m.

¿Cuáles serán los mejores partidos de la jornada?

Representantes de lo que los críticos denominan “clubes-Estado”, Manchester City y París Saint Germain, disputarán el duelo estelar. El vigente doble campeón de Europa visita al líder intocable de la Premier League, al que no parece afectarle el reciente veredicto de culpabilidad por numerosas infracciones a las normas financieras de la Premier.

El City, pendiente del recurso que ha presentado a esa decisión y de la eventual sanción que pueda recibir, viene de un triunfo inapelable por 3-0 en Anfield frente al Liverpool en un ambiente muy hostil. Este miércoles, en su partido en el Etihad Stadium, los Citizens tendrán un recibimiento diferente por parte de sus aficionados. Enfrente, un PSG con modelo similar al del City, dos “clubes cuya capacidad económica no procede únicamente de su actividad ordinaria, sino también del respaldo de enormes recursos externos”, denuncia el jefe de LaLiga, Javier Tebas, adalid de la lucha contra los clubes-Estado.

El delantero noruego Erling Haaland del City ha marcado 59 goles en 59 partidos de Champions y de volver a ver puerta se convertirá en el futbolista con más anotaciones en sus primeros 60 partidos en este torneo, superando a Ruud Van Nistelrooy (48). También se convertirá en el jugador con más goles en Champions con la camiseta celeste, récord que comparte con el argentino Sergio Agüero (36). También el miércoles, el Real Madrid visitará a la Roma en un partido que los blancos necesitan ganar para afrontar con confianza el Clásico del 25 de octubre.

Por ahora, el juego propuesto por el equipo de José Mourinho está muy lejos de lo que debería ser y los resultados, con dos derrotas en LaLiga, tampoco están a la altura de los del Barcelona, ​​que ha ganado todo lo que ha jugado. Más complicado, pese a jugar en casa, parece el compromiso del Atlético de Madrid contra el Manchester United, pese a que el equipo colchonero está en buena dinámica. Otros aspirantes a pelear por el título europeo tienen, a priori, compromisos fáciles: Arsenal recibirá al Lille y el Inter al Brujas. También se desplazará a Noruega el Borussia Dortmund para jugar el miércoles frente al Bodo/Glimt, mientras que el Liverpool se enfrentará en Austria al LASK.