Jugador colombiano de la NFL que busca llegar al Super Bowl sufrió lesión que lo tiene en protocolo de conmoción cerebral

Christian González, esquinero estelar de los New England Patriots y primer colombiano en alcanzar la ronda divisional de la NFL, ha sido ingresado oficialmente al protocolo de conmoción cerebral tras la victoria de su equipo 16-3 sobre Los Angeles Chargers.
El incidente ocurrió durante el último cuarto del partido de la ronda de comodines disputado el pasado domingo, donde González, de 23 años, se lesionó en una jugada defensiva en la que intentó interceptar un pase dirigido al receptor Quentin Johnston.
Lea también: A lo Super Bowl: la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo y 30 minutos de descanso
Luego de evitar la recepción, el casco de González recibió el impacto de Johnston, quien cayó accidentalmente sobre él. Con este incidente se puso en duda la disponibilidad del colombiano para el próximo encuentro de postemporada, un paso crucial en su camino hacia el Super Bowl.