Quedó en libertad Jhon Viáfara, exjugador del Once Caldas, tras cumplir condena en EE. UU.

El exfutbolista fue condenado por tráfico de narcóticos. Estuvo preso seis años.

    Jhon Eduis Viáfara, hace seis años cuando fue capturado por las autoridades. Foto: Colprensa
El Colombiano
Colprensa
hace 1 hora
Tras pasar seis años en prisión, el exfutbolista colombiano Jhon Eduis Viáfara quedó en libertad en Estados Unidos, luego de haber sido condenado por tráfico de narcóticos. Viáfara, de 47 años, fue extraditado en 2020 y cumplía una condena impuesta por la Corte del Distrito Este de Texas.

En esa oportunidad, en un comunicado la Fiscalía General de la Nación mencionó que “Contra Viáfara y los demás capturados hay un pedido de extradición de la Corte del Distrito Este de Texas, por el delito federal de tráfico de narcóticos. El requerimiento judicial señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del pacífico colombiano con destino a Centroamérica”.

El exjugador, recordado como uno de los héroes del histórico título de la Copa Libertadores de 2004 del Once Caldas frente a Boca Juniors, había sido sentenciado inicialmente a 12 años de cárcel, pero su pena fue reducida de manera sustancial por buen comportamiento y la aplicación de beneficios previstos en el sistema penitenciario estadounidense.

Según informó el diario La Patria, de Manizales, Viáfara había mantenido contacto con antiguos compañeros del fútbol colombiano, a quienes les manifestó que su salida de prisión era inminente.

La trayectoria de Viáfara combina uno de los mayores hitos del fútbol colombiano con un proceso judicial que marcó su vida personal y profesional. En 2004 fue figura del Once Caldas, al anotar el gol decisivo en la final de la Libertadores y ser elegido mejor jugador del partido, precisamente será recordado como uno de los héroes de la final que el onceno caldense le ganó a Boca Juniors, de Argentina, en la final de la Copa Libertadores de América.

Al minuto 7, Viáfara marcó el gol que puso en ventaja al Once Caldas en el estadio Palogrande, en el partido de vuelta, después de haber empatado 0-0 en La Bombonera.

Luego, en el complemento, Nicolás Burdisso empató para los Xeneixes y la final se fue a la definición desde el punto penal. En ella, el Once Caldas ganó 2-0 y quedó campeón.

Viáfara fue elegido como la figura del partido y se hizo acreedor a una camioneta del patrocinador oficial de la Copa.

Además de su paso por el fútbol colombiano —en clubes como Deportivo Cali, América de Cali, Deportivo Pereira y Junior—, tuvo experiencia internacional en la Premier League, con el Portsmouth y el Southampton, y en España, con la Real Sociedad.

Los problemas judiciales comenzaron en 2019, cuando fue capturado en Cali y señalado de integrar una red de tráfico internacional de drogas. Según las autoridades, Viáfara habría cumplido un rol de coordinación en la producción y envío de cinco kilogramos o más de cocaína, dentro de una estructura criminal trasnacional con presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

Su extradición en 2020 generó un fuerte impacto en la opinión pública. Hoy, tras seis años privado de la libertad, el exfutbolista recupera su libertad, cerrando un capítulo judicial que terminó por opacar los mayores logros de su carrera deportiva.

