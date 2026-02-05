¿El DIM logrará consolidar “línea ascendente” ante el Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot?

Con una victoria ante Internacional de Bogotá este viernes (8:30 p.m.), el DIM enderezaría su camino en el Apertura 2026. El cuadro rojo ha disputado cuatro encuentros este semestre en la liga colombiana, pero no ha logrado ganar ninguno. Los rojos, dirigidos por Alejandro Restrepo, suman dos puntos. A pesar de que no han sumado su primera victoria, tienen dos puntos. Con el paso de los partidos han mejorado su nivel. En las dos primeras presentaciones cayeron ante Deportivo Pasto (1-0) y Deportivo Cali (3-1).

So pena del resultado, en esos encuentros El Poderoso mostró destellos de un buen fútbol. En Nariño se le fue el encuentro por un penalti en contra. En Palmira, una expulsión comprometió la idea de juego, mas estuvo cerca de irse adelante en el marcador. Al final, el rival aprovechó los espacios y alargó el marcador. Después, consiguió dos empates. El primero ante Tolima, un rival complejo. Los pijaos son uno de los elencos que mejor ha jugado este semestre y los paisas les sacaron una igualdad a dos tantos. Sin embargo, al Medellín lo señalan por no haber logrado la victoria ante un elenco que terminó con nueve futbolistas por dos expulsiones.

Contra Millonarios, en Bogotá, los rojos jugaron bien. El mejor punto de rendimiento lo tuvieron el lunes, cuando el encuentro se retomó después de la cancelación del domingo por el mal estado de la cancha del Campín. En ese momento, tocaron con dinamismo y generaron un par de opciones de gol que no entraron porque ¿falta de suerte?. Una dio en el palo y la otra la atajó, milagrosamente, Diego Novoa.

¿El Medellín podrá consolidar su “línea ascendente”?

El Medellín viene consolidando su idea de juego. Para el duelo de la quinta jornada se espera que tenga más forma. Los miembros del cuerpo técnico del cuadro rojo manifestaron que, en los días que pasaron entre el duelo en Bogotá y el que disputarán este viernes en el Atanasio Girardot, trabajaron para ajustar las falencias que han visto para lograr la victoria que los aficionados tanto han pedido.

Además, El Poderoso tendrá que utilizar la misma base de jugadores que viene alineando. Por un lado, porque refuerzos como Yony González y Daniel Cataño tienen lesiones musculares que los sacarán de las canchas durante un par de meses. De otra parte, para poder alcanzar la automatización de jugadas que les permita volver a ser el elenco que fue elegido mejor equipo del año 2025 y consolidar la línea ascendente que viene mostrando.