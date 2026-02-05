JP Morgan alerta posible aumento de informalidad tras al alza del mínimo en Colombia

El mercado laboral colombiano llegó al cierre de 2025 “a toda máquina”, según un informe de JP Morgan, incluso antes del histórico aumento del salario mínimo del 23%. El banco destaca que la creación de empleo se mantuvo sólida, especialmente en las zonas urbanas, y que la tasa de ocupación alcanzó niveles no vistos desde 2016. Este desempeño se dio en un contexto retador: “una reforma laboral en marcha y una política de ingresos expansiva impulsada por el Gobierno”. Aun así, el empleo mostró resiliencia, con una tasa de desempleo que terminó el año en mínimos históricos y salarios reales en ascenso, según el informe de JP Morgan. Lea aquí más: Colombia cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 8,9%, ¿de cuánto fue la caída frente a 2024?

Desempleo en mínimos históricos en Colombia

Uno de los datos más relevantes del informe es que tanto el desempleo nacional como el urbano marcaron nuevos récords a la baja. En diciembre, la tasa nacional se ubicó en 8,3%, el nivel más bajo registrado y casi 1,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de 2010–2019. En las ciudades principales, el desempleo cayó a 8,1%, también un mínimo histórico y 2,7 puntos por debajo de ese promedio. Ambas tasas se encuentran por debajo de las estimaciones del NAIRU, es decir, del nivel de desempleo consistente con una inflación estable, lo que confirma que el mercado laboral está ajustado.

JP Morgan lo deja claro: el mercado laboral colombiano está “a toda máquina”, con desempleo en mínimos históricos y salarios reales al alza tras el aumento del mínimo

Sectores que más empleo generan en Colombia

El crecimiento del empleo fue amplio por sectores. Restaurantes y hoteles, manufactura, transporte, agricultura y el sector público lideraron la generación de puestos de trabajo tanto a nivel nacional como urbano. Este patrón confirma que la recuperación no se concentró en un solo frente, sino que fue transversal a buena parte de la economía. En paralelo, el número total de desempleados cayó 11,35% en 2025, mientras que en las áreas urbanas la reducción fue cercana al 11%. No obstante, JPMorgan advierte que en el cuarto trimestre comenzó a observarse un aumento del número de desempleados en las ciudades, con un cambio de tendencia en el margen. Siga leyendo: Empleo en Colombia arrancaría 2026 con optimismo: el 36% de empleadores planean aumentar contrataciones

Salarios reales al alza y efecto del salario mínimo

Con un mercado laboral estrecho y una política de ingresos expansiva, el aumento de los salarios reales era previsible. Aunque el Dane no publica una serie salarial integral, JP Morgan utiliza datos de manufactura y comercio como aproximación. En los tres meses hasta noviembre, los salarios reales crecieron 2,75% anual, cerrando 2025 con un aumento de 2,6%, tras el fuerte incremento de 3,45% observado en 2024. Las cifras ajustadas por estacionalidad muestran un impulso aún mayor, con un crecimiento anualizado de 3,3%, aunque este ritmo se moderó en la segunda mitad de 2025.