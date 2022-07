“En los últimos años las cosas no se me estaban dando como quería. Una de las razones era porque me encontraba bastante pesada (67 kilos) y esto no me permitía mejorar los tiempos. Además, tuve mucha decepción al no lograr la clasificación a los Olímpicos de Tokio. Pero luego coincidí con mi entrenador que eran los kilos de más lo que no me permitían progresar. Ya me cuido más en la comida y tengo mayor responsabilidad en los entrenamientos. Ya estoy en 58 kg y esto ha hecho diferencia en mi rendimiento”.

¿Cómo es eso de que estuvo a punto de retirarse de la pista en 2021?

“Al no clasificar a Olímpicos tuve mucha decepción. No quería montar más en bicicleta, dejé de entrenar unas dos semanas. Pero encontré manos amigas que me ayudaron a pasar ese trago amargo, entre ellas mi entrenador John Jaime, quien me recalcaba que estoy para grandes cosas en el deporte, ahora estoy más convencida de eso. Recuerdo que me decía que si se me había cerrado una puerta, luego se abrirían más, y que me ve en las próximas tres olimpiadas. Sufrí mucho, no lo oculto, incluso hice un viaje para despejar la mente, pero su apoyo, así como el de mi familia y compañeros de Selección, fue fundamental para seguir en el deporte”.

Es que debe ser bravo abandonar una pasión y más al saber que en ese instante era la mejor del ranquin mundial en la prueba del keirin...

“Total, no podía tirar la toalla tan fácil y debía hacer una gran evaluación para saber dónde estaba el error para no clasificar a Olímpicos. Me di cuenta que debía bajar de peso, cambiar de mentalidad, ser más responsable, juiciosa, disciplinada y profesional. Fue duro privarme de Tokio, pero me sirvió para darme cuenta de qué estoy hecha y para salir adelante llena de mayor fortaleza. En sí soy una bendecida”.

Sobre todo porque se convierte en ejemplo a seguir por todo lo que viene logrando...

“Total, es bonito ser referente, esto es una responsabilidad más, pues vienen niñas detrás, con gran talento, con la ilusión de hacer a la vez cosas importantes para Colombia, entonces compartir con ellas es motivante”.

Además usted ya goza de respeto mundial...

“Es bonito, porque Colombia ya tiene un reconocimiento, y lograrlo no se logró de la noche a la mañana. Uno ya es más profesional, aunque lo principal es tener humildad y respeto ante todo. Lo que se viene es trabajar más fuerte, pues en octubre, en Francia, espero estar en el Mundial. Voy paso a paso, pero con la esperanza de seguir dejando en alto el nombre del país”.