Puerta acude al Gobierno luego de su calvario

En sus declaraciones, Puerta hizo una fuerte confesión debido a su momento complicado : “Casi se van las ganas de vivir, se puede decir que hoy estoy acá porque hace dos años llegó la bendición más grande de mi vida –su hijo–. Se te va todo porque no es fácil tener pena de salir a la calle, pena de relacionarte con la gente porque, no nos digamos mentiras, así no seas culpable, es una cosa de lo peor que te pueden acusar en tu vida deportiva y más en un momento tan lindo y que de la noche a la mañana se esfuma”.

El corredor hizo un llamado al Gobierno. “Se ha vivido un calvario en esos 17 meses. Realmente para mí no era fácil, pero creo que lo que también lleva a hablar de ese tema es tanta gente que ha salido con la misma sustancia, es como alzar una voz para que el Gobierno, o que nosotros los deportistas, hagamos algo, porque no es justo que sigamos pagando por una sustancia que no es controlada”.

El pistero, de 28 años de edad, manifestó que está a un paso de desistir de su defensa, pues ya no tiene la forma económica de seguir batallando, razón por la que aceptaría una sanción de cuatro años.

“Ya me gasté lo que no tenía. Realmente quise asumir este reto porque no he hecho nada malo, no me voy a gastar la plata del futuro de mi hijo si fuera culpable. Creo que si toca pagar un peso más, renuncio, no tengo más dinero para esto y ya ha pasado mucho tiempo”.

Aclaró que su carrera deportiva no acaba allí. “Renunciaría al proceso jurídico al firmar la carta de la UCI en la que me declaran positivo con una sanción de cuatro años. Si eso llegar a pasar estaría retomando su carrera ciclística el 13 de agosto de 2022”.

En días recientes, el entrenador de Puerta, John Jaime González, expresó que “sería espectacular volver a contar con el corredor”, y más tras la aparición de Kevin Quintero, quien en pista empieza a dejar huella como Fabián .