El antioqueño, subcampeón de la ronda francesa en 2017, acostumbrado a estar en el grupo de los mejores en una competencia, lamentó que su resultado esta vez no haya sido el mejor. Dos caídas, que le afectaron la rodilla y el codo, fueron algunas de las causas para que el corredor no rindiera como en otras oportunidades.

Frente a la pregunta si hay Rigo para rato en el ciclismo, el nacido hace 35 años en Urrao, Antioquia , fue claro. “No creo que vaya a llegar hasta los 40 años. Tengo mucho trabajo, hay que seguir camellando en el negocio (sus tiendas de ropa Go Rigo Go ) en Colombia, estamos creciendo en Costa Rica y Estados Unidos. Hay muchas cosas por hacer”, sostuvo Urán, al señalar que cuando se es deportista de alto rendimiento se debe invertir demasiado tiempo en dicha profesión.

“Soy una persona realista, con los pies en la tierra, y debo reconocer que esta vez no se lograron los objetivos, como ganar una etapa o estar entre los diez mejores de la clasificación general. No pasa nada al decir que no se logró lo trazado. Por los motivos que haya sido hay que ser razonables. Pero espero volver a intentarlo”.

“Mucho Rigo no queda. Si acaso uno o dos años, como máximo. Pero Rigo va a quedar para después, porque yo no soy solamente el ciclista, la gente me sigue por mi forma de ser como persona. Si me siguieran por ser ciclista estuvieran más aburridos que un hijueputa, pues no hice nada (risas)”, apuntó.

El pedalista, que espera actuar en la Vuelta a España, en agosto, añadió que desea ver a más corredores colombianos en el Tour de Francia.

“Yo quisiera que cada año hubiera más colombianos en el Tour, eso es lo que más anhelo, retirarme de esta chimbada, y estar en Urrao o en otro lugar viendo una gran cantidad de compatriotas corriendo. Este año apenas éramos tres, entonces obviamente uno quiere que cada vez haya más. Lo que se busca es inspirar a alguien que se enamore de este deporte, que es lindo y del que se aprende mucho, que es de resiliencia, y el cual se debe hacer con pasión”, dijo Urán, al agregar que se va tranquilo y sin remordimiento en el Tour al saber que lo dio todo, independiente de su posición final.