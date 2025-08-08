Cuatro antioqueñas fueron convocadas a microciclo de la Selección Colombia Sub-17 femenina

El técnico Carlos Paniagua continúa con los microciclos de preparación con la Selección Colombia femenina de la categoría Sub-17 para el Mundial que se realizará en Marruecos.

Entre las elegidas por el técnico Paniagua hay cuatro antioqueñas de los clubes Formas Íntimas, Independiente Medellín y CD Antioquia Beach, para este ciclo de trabajos en el que las jugadoras disputarán dos compromisos amistosos.

Las elegidas deben presentarse a la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, desde el 11 de agosto y hasta el 18 del mismo mes. El día siguiente viajarán a Chile para disputar dos encuentros amistosos los días 21 y 23.