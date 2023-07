El Tour cumplió este miércoles, en la jornada con final en Moulins, la undécima de las 21 etapas de esta edición 2023. Superada la mitad de la ronda, los resultados por ahora no son demasiado esperanzadores para el ciclismo latinoamericano.

Egan intenta recuperar nivel

Ante el panorama de Carapaz y Egan Bernal, las esperanzas quedaban reducidas a buscar victorias de etapa. “Este Tour me va a servir. Nada mejor que esto para dar un paso más. Es mi ilusión. Para eso entreno y trabajo. Si no estuviera con esa ilusión no estaría montando en bici. Quiero volver a mi mejor nivel y espero un día estar en el Tour de Francia a mi mejor nivel y competir y medirme para ver cómo estoy comparado con ellos”, afirmó Bernal, tras la etapa del domingo en el Puy de Dome.

“Por el momento tengo que ser consciente de que va a ser un tarea muy dura y que ir paso a paso. Hay que celebrar pequeñas victorias como es la de estar en un Tour de Francia después de todo lo que pasó”, añadió el colombiano.

Esa lucha por volver a ser el que era no le impide al colombiano ser el mejor latinoamericano en la general, con su puesto 31, a 36 minutos y 58 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard.

Aunque su compatriota Harold Tejada (Astana) está haciendo un buen Tour, como muestra una honrosa plaza 32, a 38:09 del primero.

Tejada (26 años) superará con seguridad, en su segunda participación en el Tour, el puesto 45º logrado en 2020.

Daniel Martínez, también del Ineos, como Bernal, ganador este año de la Volta a Portugal y que se hizo con una etapa en el Tour de 2020, está en el puesto 59, detrás de su compatriota Esteban Chaves (EF Education), en el lugar 58, que participa a sus 33 años por cuarta vez y fue 13º en 2021.

Martínez, de 27 años, quinto en el Giro en 2021, tiene como mejor puesto el lugar 28 en 2020 en sus tres participaciones anteriores.