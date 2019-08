Colombia llega con 11 ases a la Vuelta

Vargas, director técnico, indica que para el certamen que inicia hoy con una crono por equipos en Torrevieja, Alicante, no solo hay expectativa para ver de nuevo a un compatriota triunfar, sino también a varios de ellos luchando por los puestos de honor.

“A través de la historia siempre hemos llevado a esta carrera pedalistas importantes, con talento, y esta vez no es la excepción”, así comenta el exciclista que terminó tercero en la ronda de 1989, en la que su compatriota Fabio Parra se ubicó segundo y el campeón fue el local Pedro Perico Delgado.

A Óscar de J. Vargas no le sorprende la calidad de corredores colombianos que estarán presentes desde hoy en la Vuelta a España.

El orientador dice que hay tanto potencial que, más allá de nombrar a un colombiano favorito, y respetando las cualidades de los que actuarán, piensa que lo fundamental es ganar sin importar quién. “Tienen experiencia y rico palmarés y todos pueden hacer una grata presentación”.

Serán 11 nacionales que tomarán la partida esta vez: Quintana, Esteban Chaves (3° en 2016), Miguel López (3° en 2018), Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Higuita, Sergio Henao, Fernando Gaviria, Sebastián Molano, Sebastián Henao y Darwin Atapuma.

Vargas da una razón de los buenos resultados anteriores en la ronda ibérica.

“Es que en tiempo atrás era la primera cita de tres semanas en el año y todos los focos estaban puestos en ella. Era la que se tenía en mente. Por eso para mí siempre fue un lastre el Tour, porque nunca pude ir bien preparado tras estar antes en el certamen español o en la Vuelta a Colombia. Muchas veces al evento francés íbamos de carambola”.

Y añade que la competición ibérica puede entenderse como más exigente en el pasado por el siguiente motivo: “Anteriormente se celebraba entre abril y mayo, y a mi modo de ver esto le agrega un toque de dureza por el tema climatológico. Muchos dirían que ahora es complicada por la alta temperatura, pero es más difícil competir en medio del frío, los dedos se te congelan, y hay mayor peligro en la carretera si llueve. Eso sin incluir el rigor de su topografía”.

Vargas, que fue campeón de la montaña en la Vuelta del 89, señala que el ciclismo actual es más controlado.

Dice que con el famoso pinganillo, transmisor con el que los corredores se comunican para recibir información de carrera, o el dispositivo electrónico que mide la potencia en vatios de los ciclistas mientras pedalean, ya no se corre al vaivén de la fogosidad y sensaciones del pedalista.

No obstante, agrega que se mantiene la alta rivalidad y complejidad. “Y sobre todo si se encara la prueba con un Giro o Tour de Francia en las piernas. Correr una prueba de 21 días y a un alto nivel ya es de aplaudir. Por eso no sería un fracaso si nuestros compatriotas no la llegan a ganar. Insisto, ya es un mérito que estén allá en la lista de inscritos, y más al ritmo que han andado durante la temporada.

La ausencia de grandes estrellas, entre ellas los recientes campeones de la Vuelta, los británicos Chris Froome (2017) y Simon Yates (2018); los vencedores del Giro de Italia, el holandés Tom Dumoulin (2017) y el ecuatoriano Richard Carapaz (2019); y del Tour de Francia, el inglés Geraint Thomas (2018) y Egan Bernal (2019), hace crecer la ilusión para que otro compatriota se bañe de gloria en España. “Tenemos importantes cartas, se puede soñar en grande”, puntualiza Vargas.