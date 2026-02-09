Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles

La emblemática carrera de ciclismo recreativo más tradicional de Antioquia regresa este año para reunir nuevamente a los amantes de este deporte y a quienes deseen sumar una nueva edición del Clásico El Colombiano.
Tras el éxito de la prueba 52, que se realizó por el Oriente antioqueño en noviembre del año pasado y contó con más de 800 participantes que desafiaron sus montañas con dos distancias de 113 y 63 kilómetros, la Fundación Grupo El Colombiano ya trabaja en los preparativos para el evento, un fondo que busca promover el ciclismo y una actividad para compartir en familia.