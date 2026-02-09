Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles

La emblemática carrera de ciclismo recreativo más tradicional de Antioquia regresa este año para reunir nuevamente a los amantes de este deporte y a quienes deseen sumar una nueva edición del Clásico El Colombiano. Tras el éxito de la prueba 52, que se realizó por el Oriente antioqueño en noviembre del año pasado y contó con más de 800 participantes que desafiaron sus montañas con dos distancias de 113 y 63 kilómetros, la Fundación Grupo El Colombiano ya trabaja en los preparativos para el evento, un fondo que busca promover el ciclismo y una actividad para compartir en familia.

La fecha oficial será el domingo 13 de septiembre. Se evalúa que la competencia pase por vías de Envigado, Sabaneta y El Retiro, finalizando en el mall Viva Las Palmas. “Queremos mostrar a través del recorrido los puntos de interés de cada uno de los lugares, previo acuerdo con cada administración municipal” afirmó Mónica Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación. Como cada año, este certamen busca recaudar fondos para contribuir con la actividad misional de la Fundación: “Seguimos con nuestra misión que es Prensa Escuela. La iniciativa de este proyecto es trabajar con jóvenes de instituciones públicas y privadas en valores cívicos, ciudadanos y democráticos. Además, se trabaja, a través de las herramientas del periodismo claro y confiable, en fortalecer la lectura, la escritura y el pensamiento crítico en los estudiantes” agregó la directora.

Una pasión en Antioquia

Juan Avendaño, “bautizado” en el mundo del ciclismo aficionado como “Juan Fondos” debido a los largos recorridos que suele hacer, es un pedalista amateur que ha participado en varios Clásicos. Desde el año pasado es embajador oficial del evento, y cuando se le pregunta por qué recomendaría participar, manifiesta que es una carrera insigne de la que siempre quiere hacer parte en Antioquia. “Un evento muy bien organizado en el que se pueden recorrer y conocer distintos lugares. Además, me gusta el propósito tan importante que tiene”. Este año el Clásico llevará a cerca de mil ciclistas a explorar una de las rutas más exigentes de la ciudad señorial, la Transversal de la Montaña. Y es que parece mentira, pero pocas competencias oficiales han cruzado este trayecto que cuenta con tramos de doble dígito en inclinación. Para los amantes de los ascensos, será el primer segmento cronometrado.