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Registrador Penagos confirmó a qué hora se podría saber si habrá segunda vuelta en las elecciones de este 31 de mayo

El registrador Hernán Penagos se refirió a la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo, 31 de mayo, donde los colombianos saldrán a elegir su próximo presidente.

  • El registrador nacional Hernán Penagos detalló que los resultados del preconteo sólo se comenzarán a divulgar el domingo, 31 de mayo, después de las 4:00 p.. m. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
    El registrador nacional Hernán Penagos detalló que los resultados del preconteo sólo se comenzarán a divulgar el domingo, 31 de mayo, después de las 4:00 p.. m. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Los colombianos ya se alistan para acudir a las urnas, como es de costumbre cada cuatro años, para elegir a su próximo presidente. Sobre estos comicios fundamentales en la historia del país, el registrador Hernán Penagos ha entregado detalles relacionados con la publicación de resultados.

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo, 31 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en los 13.489 puestos de votación que se dispondrán en el territorio nacional y donde están habilitados para sufragar 41.421.973 colombianos.

Lea también | “El riesgo no está en los softwares”: Registrdador Hernán Penagos responde a Petro y defiende la transparencia electoral

Asimismo, los comicios presidenciales comenzaron en el exterior, donde hay habilitados 1.414.661 y que podrán ejercer su derecho al voto en 2.181 mesas que están distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Una vez los colombianos hayan ejercido su derecho en el territorio nacional y en los diferentes países donde residen, a partir de las 4:00 p. m. del domingo, 31 de mayo, comienza el papel de la Registraduría en publicar la información del preconteo de votos basada en los formularios diligenciados por los jurados de votación.

¿A qué horas habrán resultados de la jornada electoral?

El registrador nacional Hernán Penagos aseguró en una entrevista con la revista Semana que “pasadas 2 horas o 2 horas y media desde el cierre” los colombianos conocerán si hay un ganador en primera vuelta o por el contrario, será necesaria una segunda instancia.

Teniendo en cuenta esa información y recordando que el cierre de las urnas es a las 4:00 p. m., se estima que alrededor de las 6:00 o 6:30 de la tarde ya el país tenga claro si hay un sucesor de Gustavo Petro o toca prepararse para unas segundas votaciones

Para que haya un ganador en la primera vuelta, un candidato debe salir victorioso con el 50% +1 del total de los votos válidos, según lo indica la normativa. En caso de que esto no suceda, los dos candidatos con el mayor número de votos válidos se medirán en una segunda vuelta la cual está programada para el domingo, 21 de junio.

Ya previamente el registrador ha aclarado que solo el domingo después del cierre oficial de urnas se darán a conocer resultados y ha recalcado sobre las votaciones en el exterior que la información que circula en redes sobre resultados en algunas mesas es falsa.

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“Está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede divulgar”, dijo el lunes pasado en declaración ante los medios, subrayando que jurados y testigos que incurran en estas conductas podrán ser sancionados disciplinaria y penalmente.

Siga leyendo: Supuestos resultados en el primer día de votaciones en el exterior son falsos, advierte el registrador

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora se sabe si hay segunda vuelta en Colombia?
Entre 6:00 p. m. y 6:30 p. m. del mismo día ya se puede saber si algún candidato supera el 50% +1 de los votos o si habrá segunda vuelta.
¿A qué hora cierran las urnas en Colombia?
Las urnas cierran a las 4:00 p. m. del domingo 31 de mayo de 2026 en todo el territorio nacional.
¿Quién publica primero los resultados de las elecciones en Colombia?
La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de publicar el preconteo de votos con base en los formularios diligenciados por los jurados de votación.
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