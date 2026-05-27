Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El emotivo mensaje de Luis Díaz sobre ser convocado por primera vez a un Mundial con Colombia

El delantero colombiano se unirá a la selección este jueves, tras unos días de descanso por su alto número de partidos y competencias.

  • El colombiano Luis Díaz jugará su primer Mundial con la Selección y está fue su reacción tras ser confirmado en la lista de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El colombiano Luis Díaz jugará su primer Mundial con la Selección y está fue su reacción tras ser confirmado en la lista de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El guajiro Luis Fernando Díaz, quien tuvo una temporada de ensueño con el Bayern Múnich, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para expresar todo lo que significa la convocatoria a la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica.

Lucho, quien será uno de los 17 jugadores nacionales que debutarán en la cita mundialista, expresó no solo su felicidad de estar en la lista de elegidos, sino que agradeció a todos los que han estado con él en su proceso deportivo.

En el mensaje, Díaz arranca diciendo que: “el agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial”.

También le puede interesar: Con Luis Díaz a la cabeza, estos son los jugadores más valiosos de la Selección Colombia en el Mundial

También resaltó que “no me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”.

Habló de la importancia de sus seres queridos en su proceso. “Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino”.

Finalmente, reflexionó y sijo que “ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto”.

Vea además: La base del listado de Néstor Lorenzo: 19 finalistas de la Copa América 2024 jugarán el Mundial 2026

Díaz es esperado en la concentración de Colombia este jueves, ya que cuenta con un permiso especial, pues acaba de ser padre y también tuvo competencia hasta hace muy poco, con una gran acumulación de partidos en la temporada.

Lea además: Estos son los jugadores que repetirán Mundial con Colombia

Colombia ya cuenta en Bogotá con 14 jugadores concentrados: David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Gustavo Puerta, Déiver Machado, James Rodríguez, Willer Ditta, Juan Camilo Chucho Hernández, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla y Richard Ríos.

Se espera que el grupo quede completo este viernes cuando lleguén Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes disputaban este miércoles la final de la Liga Eufa ante Rayo Vallecano.

Una temporada de ensueño en Europa

Durante su primera temporada con el Bayern Múnich el colombiano Luis Díaz sumó tres coronas: Supercopa Alemana 2025, la Bundesliga y la Copa de Alemania, para alcanzar su título 17 como profesional.

Por la Copa Alemana, el colombiano sumó seis juegos disputados, tres goles marcados, dos asistencias y una tarjeta amarilla; mientras que por la Liga estuvo en 32 juegos de 34 disputados, marcó 15 goles, hizo 14 asistencias, recibió cinco amarillas, una roja y tuvo un promedio de calificación de 7.6, siendo uno de los mejores del club.

Le puede interesar: Estas son las fortalezas que tiene Colombia para afrontar el Mundial de Norteamérica: análisis línea por línea

Todas esas cifras solo en Bundesliga, pero también se destacó en Champions League con 12 apariciones en 14 juegos, siete goles, tres asistencias, dos amarillas y una roja, para una calificación 7.6 en promedio, que lo resaltaron como uno de los jugadores claves del club alemán en la temporada.

A los tres títulos con Bayern Múnich, Luis Díaz le suma los cuatro logrados con Junior (Copa Colombia, dos Ligas y una Superliga), cinco con el Porto (dos copas de Portugal, dos ligas de Portugal y una Supercopa de Portugal), luego en Liverpool alcanzó cinco coronas más (dos copas de Liga, una Premier League, una FA Cup y una Community Shield).

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos