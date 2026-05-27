El emotivo mensaje de Luis Díaz sobre ser convocado por primera vez a un Mundial con Colombia

El guajiro Luis Fernando Díaz, quien tuvo una temporada de ensueño con el Bayern Múnich, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para expresar todo lo que significa la convocatoria a la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica.

Lucho, quien será uno de los 17 jugadores nacionales que debutarán en la cita mundialista, expresó no solo su felicidad de estar en la lista de elegidos, sino que agradeció a todos los que han estado con él en su proceso deportivo.

En el mensaje, Díaz arranca diciendo que: “el agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial”.

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También resaltó que “no me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”.

Habló de la importancia de sus seres queridos en su proceso. “Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino”.

Finalmente, reflexionó y sijo que “ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto”.

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