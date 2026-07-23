Con estrellas de talla mundial, Colombia va por otro podio en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo

Con la ilusión de mantenerse entre las grandes potencias de la región, Colombia afronta desde este viernes un nuevo reto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.
Pese a las dificultades económicas que han rodeado al deporte nacional en los últimos años, la delegación llegó con optimismo y argumentos a la edición 25 del certamen que hace parte del ciclo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028.
El equipo criollo arribó convencido de que tiene el nivel para defender, e incluso mejorar, el segundo lugar alcanzado hace tres años en El Salvador.
Así lo considera Paulo César Villar, exatleta y actual director deportivo del Comité Olímpico Colombiano (COC), quien destaca el proceso de preparación de los deportistas y el potencial de una delegación integrada por 475 atletas (212 mujeres y 263 hombres), que competirá en 34 disciplinas hasta el próximo 8 de agosto.
En la edición de 2023, en San Salvador, Colombia firmó una de sus mejores actuaciones al conquistar 87 medallas de oro, 92 de plata y 65 de bronce, resultado que le permitió ubicarse detrás de México (145-108-100) y por delante de Cuba (74-59-63). Ahora, el reto es conservar ese lugar de privilegio o dar un paso más en el medallero.