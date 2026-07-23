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Este domingo 26 de julio se corre Grandeza Run Fest, la carrera oficial de Atlético Nacional; ¿cómo será el evento?

La segunda edición de Grandeza Run Fest, la carrera de Atlético Nacional con la comunidad se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio. La salida y llegada será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

  • Esta será la camiseta oficial del evento. FOTO: Cortesía Atlético Nacional
    Esta será la camiseta oficial del evento. FOTO: Cortesía Atlético Nacional
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En el marco de un nuevo semestre, Atlético Nacional llevará a cabo la segunda edición de Grandeza Run Fest, su carrera oficial, la cual tiene cuatro categorías distintas: 3 kilómetros, 5 kilómetros, 11 kilómetros y 15 kilómetros. El año pasado, en su primera edición, vinieron miles de personas de distintas partes del país para ser partícipes del evento.

Nacional es un equipo con hinchas alrededor de Colombia y por todo el mundo, los cuales suman aproximadamente 11 millones de simpatizantes. Se espera que para esta edición se supere el número de los 10.000 participantes, cifra cercana a la del año anterior, donde llegaron personas de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Villavicencio y Valledupar.

Para este año, la institución renovó su alianza con Expreso Bolivariano con el fin de fortalecer el turismo a través del evento. Se estima que deje ganancias cercanas al millón y medio de dólares para Medellín. El gasto promedio por persona es $200.000; sin embargo, varía dependiendo del consumo por las zonas de rutas y a los alrededores del estadio Atanasio Girardot, lugar donde inicia y termina la carrera.

“Grandeza Run Fest busca convertirse en mucho más que una carrera. Queremos ofrecer una experiencia de ciudad que reúna deporte, familias, turismo y entretenimiento alrededor de un evento que sigue creciendo y que aporte al desarrollo de Medellín como destino para grandes encuentros deportivos”, afirma Carlos Cadavid, director de Grandeza Run Fest.

Carrera con impacto social

Atlético Nacional realizará el evento en colaboración con la Fundación Divergente, una organización que trabaja por la inclusión y derechos de niños, niñas y jóvenes con neurodivergencia, una condición que hace que aprendan e interactúen con el mundo de una forma distinta. Los chicos de la Fundación Divergente podrán trabajar en la organización del evento y tendrán labores activas durante la carrera, celebrando así la inclusión laboral y dando más pasos en una lucha por sus derechos.

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Durante las jornadas del 24 y 25 de julio, los diferentes participantes de la ciudad pueden pasar por el centro comercial Santa Fe, sede de Expo Kits, donde los corredores podrán reclamar el kit de competencia e interactuar con distintas marcas en el lugar.

Para finalizar la jornada, los corredores podrán estar en la previa del partido de despedida de Macnelly Torres en el Atanasio. El partido contará con leyendas del fútbol colombiano como René Higuita o Carlos Valderrama.

Lea también: Rebelión en el FPC: Los 8 grandes clubes exigen reformar el modelo de reparto de derechos de TV

¿Dónde inicia y termina la Grandeza Run Fest?
La carrera tendrá como punto de salida y llegada el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La noticia no detalla el recorrido específico de cada una de las distancias.
¿Cuándo y dónde se entregarán los kits para la carrera?
Los kits de competencia podrán reclamarse los días 24 y 25 de julio en la Expo Kits, que se realizará en el centro comercial Santa Fe. Allí los corredores también podrán interactuar con diferentes marcas presentes en el evento.
¿Cuáles son las distancias disponibles en la Grandeza Run Fest?
La carrera contará con cuatro recorridos: 3, 5, 11 y 15 kilómetros. Estas categorías permiten que participen tanto corredores principiantes como personas con mayor experiencia.
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