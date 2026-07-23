Este domingo 26 de julio se corre Grandeza Run Fest, la carrera oficial de Atlético Nacional; ¿cómo será el evento?

En el marco de un nuevo semestre, Atlético Nacional llevará a cabo la segunda edición de Grandeza Run Fest, su carrera oficial, la cual tiene cuatro categorías distintas: 3 kilómetros, 5 kilómetros, 11 kilómetros y 15 kilómetros. El año pasado, en su primera edición, vinieron miles de personas de distintas partes del país para ser partícipes del evento.

Nacional es un equipo con hinchas alrededor de Colombia y por todo el mundo, los cuales suman aproximadamente 11 millones de simpatizantes. Se espera que para esta edición se supere el número de los 10.000 participantes, cifra cercana a la del año anterior, donde llegaron personas de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Villavicencio y Valledupar.

Para este año, la institución renovó su alianza con Expreso Bolivariano con el fin de fortalecer el turismo a través del evento. Se estima que deje ganancias cercanas al millón y medio de dólares para Medellín. El gasto promedio por persona es $200.000; sin embargo, varía dependiendo del consumo por las zonas de rutas y a los alrededores del estadio Atanasio Girardot, lugar donde inicia y termina la carrera.

“Grandeza Run Fest busca convertirse en mucho más que una carrera. Queremos ofrecer una experiencia de ciudad que reúna deporte, familias, turismo y entretenimiento alrededor de un evento que sigue creciendo y que aporte al desarrollo de Medellín como destino para grandes encuentros deportivos”, afirma Carlos Cadavid, director de Grandeza Run Fest.