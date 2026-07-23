Exjefe paramilitar acepta 167 crímenes en Antioquia, incluidos asesinatos de dos políticos

La Fiscalía General de la Nación informó que Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’ y excomandante del Bloque Noroccidental de las AUC, aceptó su responsabilidad penal por 167 hechos criminales ocurridos en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, en el Occidente de Antioquia. Los delitos fueron perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005, periodo en el que, según la investigación, la estructura paramilitar ejerció control sobre estos territorios mediante homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y otras acciones violentas dirigidas contra campesinos, comerciantes, propietarios de fincas y líderes sociales. Lea más: Extraditan a EE. UU. a alias El Menor, el cabecilla de Los Chivos que sembró el terror en Medellín La admisión de responsabilidad se produjo durante una diligencia de formulación de cargos adelantada por una fiscal especializada en violaciones a los derechos humanos, dentro de una estrategia para agilizar procesos judiciales relacionados con integrantes de las extintas AUC.

Reconoció los asesinatos de un exalcalde, un concejal y un líder comunitario

Entre los crímenes aceptados por el exjefe paramilitar se encuentran los homicidios de William de Jesús Rivera Brand, exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes; del entonces concejal de San Jerónimo Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del dirigente comunitario José Milagros Mena Gil. La Fiscalía señaló que alias ‘Memín’ actuó como determinador de estos hechos, ocurridos durante la expansión del Bloque Noroccidental en el occidente antioqueño. Dentro del amplio expediente judicial, el excomandante paramilitar también reconoció su responsabilidad en un caso especialmente grave ocurrido en zona rural de Ebéjico.

Según la investigación, aceptó haber ordenado el reclutamiento forzado de un adolescente de 17 años, además de la violencia sexual contra la madre y la hermana del menor, hechos que terminaron provocando el desplazamiento forzado de toda la familia.

Los delitos que aceptó alias ‘Memín’

Como parte de su sometimiento a una sentencia anticipada, el exintegrante de las AUC aceptó responsabilidad por una larga lista de delitos, entre ellos: 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados, 9 casos de tortura contra personas protegidas, 5 secuestros simples agravados, 4 casos de acceso carnal violento contra personas protegidas, 2 lesiones contra personas protegidas Y 11 hurtos calificados y agravados. A estas conductas se suman los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tanto de uso personal como de uso privativo de las Fuerzas Militares, y la utilización ilegal de uniformes e insignias. Entérese: A prisión dos policías que se habrían apropiado de dinero y armas durante una requisa en Copacabana, Antioquia Con la aceptación de cargos, el expediente continuará su trámite ante un juez especializado, quien será el encargado de emitir la sentencia correspondiente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La Fiscalía explicó que este proceso hace parte de una estrategia orientada a lograr la terminación anticipada de investigaciones abiertas bajo la Ley 600 contra antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el propósito de avanzar en el esclarecimiento judicial de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el país. Bloque de preguntas y respuestas: