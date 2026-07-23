Exjefe paramilitar acepta 167 crímenes en Antioquia, incluidos asesinatos de dos políticos

La Fiscalía General de la Nación informó que Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’ y excomandante del Bloque Noroccidental de las AUC, aceptó su responsabilidad penal por 167 hechos criminales ocurridos en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, en el Occidente de Antioquia.
Los delitos fueron perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005, periodo en el que, según la investigación, la estructura paramilitar ejerció control sobre estos territorios mediante homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y otras acciones violentas dirigidas contra campesinos, comerciantes, propietarios de fincas y líderes sociales.
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La admisión de responsabilidad se produjo durante una diligencia de formulación de cargos adelantada por una fiscal especializada en violaciones a los derechos humanos, dentro de una estrategia para agilizar procesos judiciales relacionados con integrantes de las extintas AUC.