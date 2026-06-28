Colombia vivió cierre dorado en Panamericano de Atletismo con María Murillo y el relevo femenino 4x400

Medellín vibró con lo mejor del atletismo continental. Los colombianos salieron este domingo a la pista del estadio Alfonso Galvis, sede del Campeonato Panamericano de mayores, con la misión de buscar el podio en sus pruebas y aseguraron nueve medallas: dos oros, una plata y seis bronces en las pruebas de heptatlón, marcha, 400 metros planos en ambas ramas, el relevo de 4x100 masculino, 3.000 obstáculos, salto alto y el relevo femenino de 4x400.

Los dos oros fueron en las pruebas de heptatlón con la antioqueña María Fernanda Murillo y el relevo femenino de 4x400 con Paola Loboa, Melany Bolaño, María Rocha y Lina Licona.

Murillo, quien compite por Bogotá, alcanzó oro en el heptatlón, con un total de 6.357 puntos, seguida por las canadienses Sienna MacDonald con 5.974 y Madison Lawrence con 5.897.

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“Siento un orgullo inmenso, volver al lugar que me vio crecer y formarme como deportista de alto rendimiento, ante mis antioqueños, en el escenario donde pasé más de 10 años, y por eso este oro es muy especial”, comentó María Fernanda, quien además habló de la decisión más importante de su vida: el cambio a la prueba múltiple.

“Yo le corrí mucho a las pruebas múltiples, pero Dios me tenía este camino. Empecé en el salto alto con muy buenos resultados y por eso no me animaba a cambiar, pero tras dos cirugías llegué al heptatlón y acá estoy, logrando mis sueños. La clave para estos buenos resultados está en ir prueba por prueba”, concluyó la deportista.

El otro oro llegó en el relevo con Paola Loboa, Melany Bolaño, María Rocha y Lina Licona, quienes alcanzaron un registro de 3:29.49, superando a las representantes de República Dominicana, que terminaron con un tiempo de 3:31.40.

Mientras que la plata y uno de los bronces se alcanzaron en la prueba de salto alto con María Isabel Arboleda (1.84) y Helen Tenorio (1.81), quienes fueron superadas por la dominicana Marysabel Senyu (1.92).