Ronal y Camila, los “rock stars” de la velocidad en el Panamericano atlético

Ronal Longa Mosquera y María Camila Maturana, los reyes de la velocidad en Colombia, no solo tienen similitudes al correr, también en su forma de actuar y pensar. En su estreno en el Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín este viernes, el primero que se realiza en la categoría mayores en la historia, ambos no dejaron de sonreír, indiferentes al desenlace que tuvieron sus respectivas pruebas. En medio del júbilo que generan en las tribunas, pues por sus tiempos ya empiezan a gozar de reconocimiento, los nuevos “hijos del viento” en el país se muestran amables, respetuosos y abiertos al público, en medio de la tensión que puede despertar el estar a minutos de competir en un certamen de tan alto nivel. Buscando sus metas en el atletismo, Ronal, que salió de su natal Istmina y se radicó primero en Bogotá y ahora en Italia, y María Camila, asentada en la capital paisa tras llegar de Carepa, muestran nervios de acero a la hora de competir. Él, con 21 años, y ella, con 19, evidencian una mentalidad fuerte y ganadora con una madurez que sorprende. Coinciden en que no se quedan en la dicha de un triunfo ni tampoco estancados en el lamento de la derrota. Lea: “Me ilusiona correr este año en 11 segundos”: Camila Maturana tras récord nacional de 100 metros “Hay que seguir adelante, sin importar el resultado que sea; mejorar es siempre el objetivo”, comentó María Camila, quien, al igual que Ronal, es de los deportistas más perseguidos por aficionados y periodistas en el renovado Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque. Los dos, escuchando música por audífonos mientras entrenan para mantener la calma y la concentración antes de salir a la escena atlética, tampoco tienen problema en quitárselos para atender a quienes los buscan. Ronal, con 9,96 segundos, y María Camila, con 11,17, marcas que los identifican como los actuales recordistas nacionales en los 100 metros planos, son los “rock stars” del momento.

Demasiado fuerte

Longa arribó a Medellín precedido de varios podios en Europa. Venía de ser segundo en los 200 metros en el GP Sollentuna, en Suecia; y de ganar los 100 m en el Lucca Meeting, en Italia, y en el Canarias Athletics Invitational, en España. Además, en el Savona International Meeting logró medalla de plata al registrar un tiempo de 9,98 segundos, lo que supuso la tercera vez en su carrera que rompe de manera oficial la barrera de los 10 segundos. En Medellín, desde la mañana de este viernes, mostró categoría al clasificar a la final con la mejor marca de las semifinales: 10 segundos exactos (al cierre de edición luchaba por las medallas). “Ser finalista continental te da a entender que se están haciendo las cosas bien, que estoy en muy buena forma, que vale la pena hacer esfuerzos. Más allá de que muchas veces no se cuenta con un fisioterapeuta que te ayude a recuperar las piernas, uno se las arregla para estar bien físicamente”, comentó Ronal, al indicar que desde los entrenamientos es donde se empieza a hacer la diferencia. “Tener esa disciplina para pararse cada día e ir a la pista no es fácil, pero el deseo de salir adelante, de ser el mejor en lo que se hace, es lo que te permite no desenfocarte, ser fuerte de la cabeza”, agregó Longa, quien este domingo retorna a Europa, pues el 4 de julio actuará en un meeting en Portugal, donde espera tener más brillo, como lo hace la cadena de oro que cuelga en su cuello.

Feliz y enfocada

María Camila Maturana es la actual recordista nacional de los 100 metros planos. FOTO CAMILO SUÁREZ

“Estar en casa y que mi mamá me pueda ver correr, así como este bonito público, es algo hermoso, que motiva”, señaló Camila, quien tuvo sentimientos encontrados en su debut. En su serie semifinal de 100 metros había sido segunda y, al cruzar la meta, sufrió una caída que generó preocupación por el golpe que recibió en su cabeza y el muslo izquierdo. Para acabar de ajustar, se conoció que se presentó una falla técnica de los jueces en la largada, por lo que hubo que repetir la prueba. En su retorno a la acción, el dolor se recrudeció y Camila decidió abandonar la carrera, quedando sin la posibilidad de acceder a esa final. “¿Preocupación por qué? Nada de eso, me caí por la velocidad que llevaba. Hay que seguir para adelante, el dolor es normal pero nada para lamentarse, estoy bien”. Así se expresó María Camila mientras se unía en un abrazo con su mamá, Ana Isabel, quien labora en una finca bananera en el Urabá antioqueño. “Toca seguir entrenando porque este campeonato no termina; aún me quedan los 200 metros y el relevo 4x100. Continúo firme, con la ilusión de dar espectáculo para demostrar de lo que estoy hecha”, agregó la actual campeona iberoamericana en Perú y nueva integrante del Equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín - Fundación Mariana Pajón. En la renovada pista de Medellín “volaron” Camila y Ronal, los atletas que dan veloces zancadas para estar a la altura de los mejores del mundo. Siga leyendo: Ronald Longa: “Cuando estás parado en una pista todo el mundo es igual”

Siguen las emociones del Panamericano