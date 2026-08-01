Autoridades confirman la muerte del famoso alpinista Nirmal Purja, tras una avalancha en Pakistán

El renombrado alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y los otros nueve miembros de su expedición perdieron la vida en Pakistán, como consecuencia de una avalancha en una de las cumbres más altas del mundo.

La avalancha ocurrió el pasado jueves, interrumpiendo todo contacto con la expedición internacional liderada por el montañista británico-nepalí Purja, de 43 años, en el Broad Peak, en el norte de Pakistán.

“Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak”, informó la empresa de Purja, Elite Expeditions, en las redes sociales.

“También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, añadió.

Purja, de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix “14 Cumbres: Nada es imposible” que narra su ascensión de los 14 “ochomiles” -las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, Purja sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, expresó sus condolencias por las muertes “trágicas” de Purja y de los otros alpinistas.

“El viaje físico de todos los alpinistas fallecidos... se ha interrumpido, pero la historia de su valentía, dedicación y aportes siempre seguirá siendo inspiradora”, dijo Shah en un comunicado en las redes sociales.

La policía de la montañosa región septentrional de Gilgit-Baltistán indicó en un comunicado que los equipos de rescate estaban llevando a cabo el segundo día de la operación el sábado, después de que la búsqueda se suspendiera debido a las difíciles condiciones climáticas la víspera.