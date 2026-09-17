Prográmese estos son los horarios del equipo de Copa Davis de Colombia este viernes ante Países Bajos

Los integrantes de Copa Davis tienen una nueva cita, este viernes, desde las 7:00 a.m., hora de Colombia, el equipo que dirige Alejandro Falla disputará ante Países Bajos la serie, en la ciudad de ’s-Hertogenbosch.

Johan Rodríguez será el encargado de abrir la serie para Colombia frente a Botic van de Zandschulp. Según publicó la Federación Colombiana de Tenis, la raqueta nacional reconoció la calidad de su rival, pero sostuvo que afrontará el compromiso con la intención de entregar su máximo esfuerzo y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el partido.

“He visto a Botic en algunos partidos y obviamente es un gran jugador, juega muy bien, está en el Top 50, así que no será fácil, pero como dije, voy a dar lo mejor de mí, voy a intentarlo con todo mi esfuerzo. No lo sabemos; en el tenis puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver cómo va”, aseguró Johan.

El duelo entre Rodríguez y Botic será a las 7:00 a.m., hora de Colombia, y en segundo turno se medirán Nicolás Mejía y Tallon Griekspoor. La jornada del sábado arrancará con el duelo de dobles, en el que Colombia tendrá al antioqueño Miguel Tobón Jr. haciendo pareja con Nicolás Barrientos, ante los locales Jesper de Jong – David Pel.

De ser necesario, se disputarán los otros dos compromisos de individual en los que Mejía se medirá a Botic van de Zandschulp y Rodríguez lo hará ante

Tallon Griekspoor.

La serie será una nueva oportunidad para el equipo Colombia Colsanitas, que busca una victoria que le permita avanzar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. En caso de no lograrlo, el conjunto nacional deberá disputar los play-offs del Grupo Mundial I durante 2027.

El capitán Alejandro Falla contará para esta confrontación, en el cuerpo técnico, con Carlos Salamanca, quien será el asistente técnico del capitán, junto al médico Diego Carvajal; el masajista Pablo Cortés y el fisioterapeuta Stefano Gazzana.

Desde la Federación confirmaron que la participación de Colombia se dio, gracias al respaldo del Ministerio del Deporte, el Equipo Colsanitas y Air Europa.

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