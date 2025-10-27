x

En video: El drástico cambio de Dani Alves: así fue su reaparición predicando en España

Dani Alves reapareció con una nueva vida. El exfutbolista brasileño, conocido por su exitosa carrera en clubes como el Barcelona y la Juventus, fue captado predicando en una iglesia en España y compartiendo un testimonio sobre la fe y la transformación personal que asegura haber vivido. Esto fue lo que dijo.

    La nueva faceta del jugador ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

El exfutbolista brasileño Dani Alves, quien hace menos de un año estaba en prisión, sorprendió al reaparecer públicamente con una faceta completamente distinta: predicando en una iglesia en España.

Conozca: Andrés Iniesta anunció la fecha en la que decidirá qué pasará con su futuro, ¿será su adiós del fútbol?

Alves, de 41 años, estuvo detenido durante un año tras ser condenado por la presunta violación de una mujer en una discoteca de Barcelona. Sin embargo, en marzo de este año fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que no existían pruebas contundentes en su contra.

Desde entonces, el exjugador ha mantenido un bajo perfil, alejado tanto del fútbol profesional como de los medios de comunicación.

En contexto: Dani Alves es absuelto del delito de agresión sexual contra una joven en España

En los últimos días, videos difundidos en redes sociales lo muestran predicando ante un grupo de fieles, levantando las manos y compartiendo su testimonio personal. “Hay que tomarse en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. En medio de la tempestad siempre hay un mensajero de Dios, y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió y me llevó al camino. Hoy estoy en el camino gracias a ellos”, dijo Alves durante su intervención, que rápidamente se viralizó.

Medios españoles señalaron que el exlateral del Barcelona, París Saint-Germain, Juventus y Pumas de México ha decidido iniciar de cero y dedicar su vida a la fe cristiana.

Dani Alves reapareció en redes con una nueva faceta: predicando ante una congregación en España. FOTO: cortesía Pumas FC.

Su transformación ha generado reacciones divididas, pero también curiosidad sobre el nuevo rumbo que tomará, quien alguna vez fue considerado uno de los futbolistas más laureados de la historia con más de 40 títulos oficiales a lo largo de su carrera.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué Dani Alves estuvo en prisión?
Fue detenido en 2023 acusado de agresión sexual, pero en marzo de 2024 fue absuelto por falta de pruebas.
¿Dani Alves volverá al fútbol profesional?
Hasta el momento no ha anunciado un regreso. Se mantiene alejado del deporte y enfocado en su vida espiritual.
¿Qué religión practica ahora Dani Alves?
Dani Alves se ha identificado con la fe cristiana y ha manifestado que su nueva etapa de vida está centrada en Dios y en compartir su testimonio con otras personas.

