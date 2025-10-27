En video: El drástico cambio de Dani Alves: así fue su reaparición predicando en España

El exfutbolista brasileño Dani Alves, quien hace menos de un año estaba en prisión, sorprendió al reaparecer públicamente con una faceta completamente distinta: predicando en una iglesia en España.



Alves, de 41 años, estuvo detenido durante un año tras ser condenado por la presunta violación de una mujer en una discoteca de Barcelona. Sin embargo, en marzo de este año fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que no existían pruebas contundentes en su contra.

Desde entonces, el exjugador ha mantenido un bajo perfil, alejado tanto del fútbol profesional como de los medios de comunicación.

En los últimos días, videos difundidos en redes sociales lo muestran predicando ante un grupo de fieles, levantando las manos y compartiendo su testimonio personal. “Hay que tomarse en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. En medio de la tempestad siempre hay un mensajero de Dios, y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió y me llevó al camino. Hoy estoy en el camino gracias a ellos”, dijo Alves durante su intervención, que rápidamente se viralizó.