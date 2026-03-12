Daniel Martínez resiste en el podio de la París-Niza ante un Vingegaard intratable

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación general de la París-Niza tras la disputa de la quinta etapa, en la que su compatriota Harold Tejada (Astana) arribó tercero en una jornada ampliamente dominada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma), virtual campeón a tres fracciones para la conclusión de la carrera.

Imitando a su gran rival en el Tour, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), Jonas, con un ataque en solitario a falta de 20 km para el final, cruzó la meta con una gran ventaja sobre sus demás rivales.

En el recorrido de 206.3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, el danés, logró su segundo triunfo seguido en la prueba con un tiempo de 4h:29.01. Lo escoltaron el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), a 2.02 minutos, y Tejada, a 2.20.

A esa misma diferencia, en la sexta casilla, arribó Daniel Felipe Martínez, quien también se consolida en el segundo lugar, pero bastante distanciado de Jonas, con quien pierde 3.22 minutos. Tercero es el alemán Georg Steinhauser (EF Education), a 5.50. Tejada, por su parte, es 11°, a 11.43.

Cabe recordar que Martínez fue tercero en esta prueba en la edición de 2022.

Este viernes, en la sexta jornada, se recorrerán 179.3 kilómetros entre Barbentane y Apt, en los que se tendrán que superar cuatro premios de montaña.